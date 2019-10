90.min: Dermed blir det poengdeling her på Consto Arena. Det er i og for seg greit, etter en kamp uten de helt store sjansene. Mjøndalen hadde et lite overtak, mens Godset er effektive på den ene store sjansen de egentlig fikk.

90.min: Strømsgodset får et kast høyt i banen, men i stedet for å skape en siste mulighet glipper Lars-Jørgen Salvesen ballen og dommer blåser av.

90.min: Frispark til Mjøndalen ender ned i beina på nevnte Occean utenfor 16-meteren, men skuddet hans går ufarlig inn til keeper.

90.min: Duplexe Bangou får gult kort for en takling på Olivier Occean.

90.min: Legges til minimum fem minutter.

88.min: Muhamed Keita kliner ballen i trynet på Jacob Bergström og får gult kort. Det gjør også Joackim Olsen Solberg i bruduljene som oppstår etterpå.

85.min: Muhamed Keita erstatter Moses Mawa, og får ikke overraskende pipekonsert.

84.min: Quint Jansen får en god mulighet til å sende Mjøndalen i føringen igjen etter en corner, men han styrer headingen utenfor.

83.min: Godset slår corner, men det ender med frispark for Mjøndalen.

82.min: Mjøndalen gjør sitt siste bytte, og det er Tonny Brochmann som går av til fordel for Jibril Bojan.

77.min: Corner til Mjøndalen. Olsen Solberg skal slå den foran sine egne. Blir headet ut til innkast.

76.min: Herman Stengel bytter med Fofana for Godset.

75.min: Kvarteret igjen da Godset-fansen fyrer opp bluss bak Mjøndalen-målet på en fullsatt og utsolgt Consto Arena.

71.min: Pontius Silfwer erstatter målscorer Fredrik Brustad.

69.min: Jacob Bergström erstatter Sondre Liseth for Mjøndalen.

66.min: 1-1. MÅÅÅL. Lars-Jørgen Salvesen bringer balanse i regnskapet. Mendy la inn på bakerste stolpe, der Salvesen klinket til i en hodeduell og satte den i en bue over Faye Lund og i mål.

65.min: Fredrik Brustad og Stian Asmundsen kombinerer fint på høyresiden. Sistnevnte legger ballen flatt inn, men Liseth treffer ikke rent på ballen.

62.min: Kampbildet er mye det samme etter Mjøndalens ledelse her. Det er Strømsgodset som har ballen, og triller mye fra side til side uten å klare å bryte ned Mjøndalen-forsvaret.

52.min: MÅÅÅÅL. 1-0 Mjøndalen. Corneren blir slått inn på bakerste stolpe. Den blir headet ut igjen, før en Mjøndalen spiller header ballen inn igjen til Quint Jansen. Han header ballen inn i feltet, der første duell ender uavgjort. I det ballen detter ned kaster Fredrik Brustad seg rundt og brassesparker inn 1-0 til Mjøndalen.

50.min: Corner til Mjøndalen

46.min: Occean tar avspark for Mjøndalen, og vi er klare for de siste 45 minuttene her på Consto Arena.

1.omgang:

45.min: Der var det pause. Sjansefattig, og ikke all verdens med finspill. Mjøndalen har kommet seg litt gjennom på sin høyreside og har fått en god del cornere. Men presisjonen har ikke vært god nok til å skape noen store sjanser. Det har heller ikke Strømsgodset hatt, som også sliter med presisjon og balltempo på den siste tredjedelen.

43.min: Mjøndalen får sin tredje corner på rad, etter at en heading blir stoppet og så slått ut til ny corner. Igjen slås den innover av Olsen Solberg. Uavgjort i den første duellen, og i duell nummer to på bakerste stolpe blir det dømt frispark for Godset.

42.min: Mjøndalen Fredrik Brustad blir stusset igjennom, og kommer litt skrått på Godset-målet. Skuddet er hardt, men blir slått ut til corner. Olsen Solberg slår igjen på bakerste stolpe, og ballen går ut til ny corner.

39.min: Der er ikke all verden som skjer utpå banen nå. Ingen av lagene har kvaliteten til å spille ut det andre laget, og de fleste forsøkene er enten upresise eller slurvete.

32.min: Nok en gang slipper Mjøndalen fri på sin høyreside, men igjen er innlegget ikke presist nok.

27.min: Liseth header et oppspill mot Occean, men han klarer ikke å vinne sin hodeduell. I angrepet etterpå er det Lars-Jørgen Salvesen som prøver seg med hodet, men heller ikke det forsøket er på mål.

24.min: Mjøndalen med et godt angrep, men innlegget blir stanget ut av Bangou.

22.min: Duplexe Bangou prøver seg med et langskudd fra 30 meter. Går via bakhodet til en Mjøndalen-spiller og endrer retning. Faye Lund får imidlertid hindre den i å gå ut til corner.

20.min: Herman Stengel prøver seg med et skudd fra like utenfor 16-meteren. Prøver å skru den i det lengste hjørnet, men går noen meter utenfor.

16.min: Lars-Jørgen Salvesen blir liggende etter en duell, men kommer seg på beina igjen.

15.min: Det drar seg opp mot kvarteret spilt her på Consto Arena. Meget god stemning på tribunen, og høyt tempo på banen til tross, det har ikke vært mye i sjanseprotokollen å skrive hjem om så langt.

8.min: Godset høyest på den første ballen, men Mjøndalen holder trykket oppe. Ballen går inn igjen i feltet, men keeper Hansen får kontroll.

8.min: Mjøndalen med innkast høyt oppe på Godset halvdel. Ender med corner. Slås av Olsen SOlberg.

4.min: Godset-keeper Hansen får bokset den unna, men Mjøndalen får ballen inn igjen i feltet. Litt klabb og babb før Godset får rensket ballen unna.

3.min: Mjøndalen får corner. Joackim Olsen Solberg slår den på bakerste stolpe. Første duell ender uavgjort, før ballen lander hos Sondre Johansen som skyter. Via en Godset-rygg og ut til ny corner.

1.min: Godset får corner umiddelbart, men Mjøndalen får ballen unna.

1.min: Godset tar avspark, og vi er i gang.

Før kamp:

Tidligere i år vant Mjøndalen 3-2 i Drammen, og det er derfor en meget revansjelysten Godset-gjeng som har tatt den korte turen til Mjøndalen for å gjøre opp for seg.

Mjøndalen er i veldig dårlig form, og bare Vålerenga har tatt færre poeng enn Vegard Hansens menn denne høsten. For Strømsgodset er fomen litt bedre, men det er hevet over enhver tvil at begge disse lagene trenger tre poeng i kveldens kamp.

Strømsgodset (4-3-3): Martin Hansen – Prosper Mendy, Jakob Glesnes, Duplexe Bangou, Lars Christopher Vilsvik – Mikkel Maigaard, Ipalibo Jack, Herman Stengel – Johan Hove, Moses Mawa, Lars-Jørgen Salvesen.

Benken: Viljar Myhra, Mounir Hamoud, Henning Hauger, Martin Rønning Ovenstad, Lars Sætra, Mustapha Fofana, Muhamed Keita.

Vegard Hansen har valgt disse 11 fra start:

Mjøndalen (4-3-3): Julian Faye Lund – William Sell, Quint Jansen, Sondre Johansen, Vetle Dragsnes – Tonny Brochmann, Stian Aasmundsen, Joackim Olsen Solberg – Fredrik Brustad, Olivier Occean, Sondre Liseth.

Benken: Jorge Vieira, Alexander Hansen, Pontus Silfwer, Akeem Latifu, Anders Bergström, Jibril Bojang, Per-Magnus Steiring