I gjennomsnitt kommer hver og en av oss til å bruke 10.850 kroner på julemat, pynt og gaver i år, ifølge Virke julehandelsprognose.

Til sammen anslår de at nordmenn kommer til å julehandle for nesten 58 milliarder kroner, en vekst på 1,5 prosent sammenlignet med omsetningstallene fra desember 2018.

Buskerud blir anslått til å ligge like over snittet for landet, med et anslått forbruk på 10.900 kroner per person i julestria.

Mest julehandel i Tromsø

Lavere befolkningsvekst, handelsdagen Black Friday, og at det i år bare er tre lørdager i desember før jul, kommer til å påvirke julehandelen, ifølge Virkes prognose fra Kvarud Analyse.

– På grunn av Black Friday har noe av julehandelen flyttet seg fra desember til november. De siste årene har omsetningen på Black Friday ligget stabilt på et høyt nivå. 2019 kommer nok ikke til å bli annerledes. I tillegg legger en lørdag mindre en demper på desemberomsetningen i år, sier direktør Bror William Stende for Virke Faghandel om undersøkelsen.

Det er innbyggerne i Troms som kommer til å handle mest med 11.660 kroner per innbygger, ifølge prognosen. Deretter kommer Oslo og Akershus, hvor innbyggerne i snitt vil bruke henholdsvis 11.440 kroner og 11.330 kroner hver.

Virke tror østfoldingene vil handle minst med 9.130 kroner per innbygger. Årsaken er grensehandel.

– Det samme er tilfelle i Hedmark. Vestfold og Agder-fylkene er også påvirket av grensehandel, med tilbud som frakter innbyggerne med båt til Sverige og Danmark, sier Stende.

4.690 kroner på julemat

God økonomi gjør at mange nordmenn har de tingene de trenger, og at flere dermed gir bort opplevelser i julegave.

– Det er innen opplevelser, delingsøkonomi og annen tjenesteutvikling det store vekstpotensialet for varehandelen ligger, sier han.

Ifølge Virkes prognose vil det i detaljhandelen utenom dagligvarehandelen bli handlet for 32,8 milliarder kroner, mens det vil bli handlet dagligvarer for 25 milliarder kroner, i så fall en økning på 2 prosent fra i fjor.

I snitt vil hver innbygger bruke 4.690 kroner i gjennomsnitt på mat- og dagligvarer, som er en økning på 2 prosent sammenlignet med omsetningstallene fra 2018.

Nordmenn liker å kose seg ekstra i julemåneden og bruker 27 prosent mer på dagligvarer enn gjennomsnittet i årets øvrige måneder.

Resultatene av fjorårets julehandel endte lavere enn Virkes anslag.

