Ruter og Vegvesenet ber folk i Oslo og Viken ta hjemmekontor

– Det hadde vært veldig fint om de som kan ha hjemmekontor, tar det. Da blir det litt mindre kø, sier trafikkoperatør Anne Hårstad ved Vegtrafikksentralen til VG.

Søndag gikk 3.800 bussjåfører i Oslo og Viken ut i streik. Samtlige by- og regionbusser er tatt ut i streik. Kollektivselskapet Ruter kjører ingen busser i Oslo og Akershus, og det er også stans i busstrafikken hos kollektivselskapene Brakar og Østfold kollektivtrafikk i Buskerud og Østfold.

Streiken gjør også at Ruter ber folk om å finne andre transportmåter, eller la være å reise i forbindelse med streiken.

– Ruter gjør oppmerksom på at det kan bli mange reisende med trikk, T-bane, tog og båt, noe som vil kunne medføre at Ruter ikke kan tilrettelegge for at passasjerer kan holde anbefalt avstand. Ikke reis med mindre du må, hold anbefalt avstand og bruk munnbind etter anbefalingene fra helsemyndighetene, skriver kollektivselskapet i en pressemelding.

Siden streiken er lovlig, kan kollektivselskapene ikke sette inn ekstra kapasitet på tog, T-baner, trikker og båter.