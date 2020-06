For å få flertall i Stortinget kreves 85 mandater. For første gang i år ligger de tre rødgrønne partiene an til mindretall på gjennomsnittsmålingene, ifølge oppsummeringen på nettstedet Poll of polls.

Samtidig får Rødt åtte og MDG ni mandater, viser oversikten.

Gjennomsnittet er basert på åtte ulike meningsmålinger i juni. Det er ingen entydig øvelse å bryte ned nasjonale tall på mandatberegninger, og det er hårfine marginer i flere fylker, skriver Johan Giertsen, som analyserer meningsmålinger for nettstedet. Han maner derfor til varsomhet når man leser tallene for månedssnittet.

Ligger over resultatet fra forrige valg

Arbeiderpartiet får en tilbakegang på 1,7 prosentpoeng fra mai til juni og ender på 24,2 prosent. SV og Sp går noe fram til henholdsvis 7,2 og 14,1 prosent.

I forrige stortingsvalg endte de tre partiene på en samlet oppslutning på 43,7 prosent. Snittet for juni er 45,5 prosent, så partiene ligger dermed 1,8 prosentpoeng høyere snart tre år etter valget. Samtidig viser fire av åtte meningsmålinger i juni en sum på under 45 prosent for de rødgrønne.

Frp mest fram

I forbindelse med partienes sommeravslutninger har flere av partilederne fått mange spørsmål om hvem de ønsker å samarbeide med etter valget neste år. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har ytret ønske om en mulig Ap-Sp-regjering. De to partiene fikk i gjennomsnitt 38,8 prosent i juni, ifølge Poll of polls.

Fremskrittspartiet har størst framgang av partiene fra mai til juni, opp 1,7 prosentpoeng til 11,6 prosent. Høyre går tilbake 1,7 prosentpoeng til 25 prosent. Både Venstre og KrF ligger fortsatt under sperregrensen, med en oppslutning på 3 og 3,6 prosent. (NTB)