Tirsdag ble det klart at Drammen kommune er kommet inn i en ny fase av smittevernarbeidet, etter at en av de som har fått påvist smitte ikke lenger har en klarlagt smittevei.

Samme ettermiddag melder kommunen i en pressemelding at de må begynne å prioritere hvordan vi bruker personalet i omsorgstjenestene, for å kunne gi nødvendig helsehjelp til de som trenger det mest.

«Det er strenge karanteneregler knyttet til helsepersonell for å unngå å smitte sårbare grupper og vi har nå mange som sitter i karantene i Drammen kommune. Vi regner også med at flere av våre ansatte vil bli syke i tiden framover. I tillegg bygger vi opp egne tilbud til innbyggere med hjelpebehov, som enten er syke med koronavirus, eller i karantene for å redusere smittefare. Derfor må vi gjøre strenge prioriteringer for de som har behov for tjenester fra hjemmetjenesten og ved institusjon (sykehjem) i de neste tre ukene», opplyser Drammen kommune.

Følger prioriteringsliste

Hjelpen vil bli prioritert i denne rekkefølgen framover:

* Nødvendig helsehjelp som vurdering og oppfølging av helsetilstand, medisiner, mat, personlig hygiene og toalettbesøk.

* Sårstell

* Praktisk bistand som for eksempel vask av hus, klær og ukentlig hjelp til dusj.

* TED strømper - kan være på i mange dager uten helserisiko, de vil derfor ikke bli tatt av og på morgen og kveld i denne perioden.

* Sosiale aktiviteter anbefales ikke av helsemyndighetene og det vil derfor ikke ytes bistand til det.

Kommunen vil evaluere tiltaket fortløpende og man må regne med endringer underveis. Dessuten kan det hende at lista må følges også utover de tre ukene.

– Det er viktig å presisere at det utøves faglig skjønn for hver enkelt bruker og pasient. Vi gjør alt vi kan for å gjøre så riktige prioriteringer som mulig i denne krevende perioden, understrekes det i pressemeldingen.

Ber pårørende bistå i samråd med fagfolk

– Vi oppfordrer og håper at pårørende som ikke er i karantene, og som er friske, kan bistå sine nærmeste som bor hjemme – i tett samråd med våre fagfolk, er rådmann Elisabeth Engers oppfordring til Drammens befolkning.

