Rapport: Koronapandemien får katastrofale følger for millioner av barn

Av Nils-Inge Kruhaug

1,5 milliarder barn har mistet verdifull skolegang som følge av stengte skoler i 188 land, og risikoen for seksuelle overgrep, barnearbeid, tvangsekteskap og tidlig graviditet har økt, konstaterer den nederlandske organisasjonen KidsRights.

For mange av barna har det daglige skolemåltidet også vært det eneste faste måltidet de har fått, og stengte skoler har derfor resultert i underernæring.

Koronapandemien har også ført til stans i vaksinering mot sykdommer som polio, og 78 millioner barn i 23 land har heller ikke fått vaksine mot meslinger som planlagt.

– Det vil resultere i økt barnedødelighet og koste hundretusenvis av barneliv, ifølge KidsRights.

FN anslår samtidig at mellom 42 og 66 millioner barn vil havne i ekstrem fattigdom som et resultat av de dramatiske følgene koronapandemien har fått for økonomien i mange land.

Klokka skrus tilbake

KidsRights Index 2020-rapport om verdens barn og deres rettigheter er basert på statistikk fra FNs ulike organisasjoner og er nedslående lesning.

– Etter år med framgang i arbeidet med å sikre velferd for barn, skrur denne krisen klokka tilbake, sier organisasjonens grunnlegger og leder Mark Dullaert.

Han viser til at myndighetene i land etter land kjemper en innbitt kamp for å hindre at helsevesenet og økonomien bryter sammen, og det er derfor smått med ressurser og lite oppmerksomhet om barn og deres rettigheter.

– Å gi barn en kald skulder kan bli katastrofalt både på kort og lang sikt, både for nåværende og framtidige generasjoner, sier Dullaert.

Island på topp

Med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og FN-statistikk har KidsRights rangert 181 land etter fem kriterier: Barns rett til liv, helse, utdanning og beskyttelse, samt i hvilken grad landene skaper et miljø for barns rettigheter.

Island topper lista i år som i fjor, etterfulgt av Sveits, Finland, Sverige, Tyskland, Nederland, Slovenia, Frankrike, Thailand og Danmark.

Norge havner på 14. plass og scorer særlig dårlig på det siste punktet, der rundt 80 andre land gjør det bedre.

Når det gjelder barns rett til beskyttelse er Norge oppe på fjerdeplass, men havner på 18. plass når det gjelder rett til helse og 12. plass under rett til utdanning.

Raser nedover

Et land som Australia har falt fra 19. til 135. plass på årets liste, som følge av sin behandling av asylsøkerbarn, flyktninger og migranter, samt diskriminering av urfolk.

Storbritannia raser også nedover på lista og havner på 169. plass som følge av diskriminering og stigmatisering av romfolk.

Aller nederst på lista ligger Tsjad, Afghanistan og Sierra Leone, og KidsRights er også dypt bekymret over situasjonen for barn i Syria og Venezuela.

