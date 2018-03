Rakettstart av Godset, men kun uavgjort

Fremtiden

Av Bent Harald Brennevann

Marcus Pedersen fant nettmaskene to ganger i søndagens serieåpning, men Strømsgodset måtte nøye seg med 2-2 mot Stabæk i et fartsfylt oppgjør på Marienlyst. Det snødde tett under deler av kampen, men det ble aldri problemer med avviklingen.

Det ble servert en intens start på kampen i Drammen. Allerede etter tre minutter sto det 1-1 på lystavla.

Først scoret Pedersen sikkert alene med Sayouba Mandé i Stabæk-buret. En lang ball fra Jonathan Parr ble ikke ryddet ordentlig unna av bortelaget, og det skulle straffe seg. Dermed fikk Pedersen æren av å gjøre Eliteseriens første mål i 2018.

Hjemmepublikummet kunne ikke glede seg over scoringen lenge. Bare to minutter senere smalt det nemlig på andre siden av banen. Franck Boli avsluttet pent på en ball fra Ohi Omoijuanfo.

Markkryper

Etter en heidundrende åpning dabbet tempoet litt av i snøværet. I minuttene før pause var Stabæk frampå ved et par anledninger, og i det 45. minutt gikk gjestene opp i føringen etter en kontring. Omoijuanfo kom alene med Godset-keeper Espen Bugge Pettersen og satte ballen kontrollert i nettet.

Der var Godset-forsvaret alt annet en patent. Men vertene trengte ikke lang tid etter sidebytte på å komme à jour. Pedersen gjorde 2-2 med en herlig markkryper etter 51 minutter.

Hjemmelaget styrte oppgjøret i annen omgang. Jakob Glesnes hadde blant annet et skudd i stanga i det 65. minutt, mens Pedersen prøvde seg på et saksespark sju minutter senere. Forsøket tvang Sayouba ut i full strekk.

Sjanser

På tampen kunne kampen ha bikket begge veier. Pedersen skjøt på hel volley, men avslutningen endte like utenfor. Så var det Stabæk som var farlig nær å gjøre 3-2. John Hou Sæter maktet ikke å overliste Pettersen da han kom alene med Godset-målvakten i det 89. minutt.

Langt ut i overtiden kan Godset takke nettopp sisteskansen for at det ble poeng i serieåpningen. Med en sterk redning nektet han Omoijuanfo i å bli tomålsscorer og matchvinner.

Strømsgodset tar turen nordover for å møte Tromsø neste helg, mens Stabæks hjemmekamp mot Start er utsatt til 26. april. (NTB)

Eliteserien fotball menn søndag, 1. runde:

Strømsgodset – Stabæk 2-2 (1-2)

Marienlyst: 5199 tilskuere.

Mål: 1-0 Marcus Pedersen (1), 1-1 Franck Boli (3), 1-2 Ohi Omoijuanfo (45), 2-2 Pedersen (51).

Dommer: Kai Erik Steen, Gneist.

Gult kort: Franck Boli, Hugo Vetlesen, Martin Rønning Ovenstad, John Hou Sæter, Stabæk.

Lagene:

Strømsgodset (4-2-3-1): Espen Bugge Pettersen – Lars Christopher Vilsvik, Marius Høibråten, Jakob Glesnes, Jonathan Parr – Francisco Júnior (Henning Hauger fra 46.), Herman Stengel – Tokmac Nguen (Amahl Pellegrino fra 65.), Bassel Jradi (Mustafa Abdellaoue fra 81.), Eirik Ulland Andersen – Marcus Pedersen.

Stabæk (4-2-3-1): Sayouba Mandé – Daniel Granli, Steinar Strømnes, Andreas Hanche-Olsen, Jeppe Moe (Ronald Hernandez fra 73.) – Martin Rønning Ovenstad, Hugo Vetlesen (Tobias Borchgrevink Boerkeeiet fra 86.) – Tonny Brochmann, John Hou Sæter, Franck Boli – Ohi Omoijuanfo.

Øvrige kamper:

Molde – Sandefjord 5-0 (2-0)

Aker stadion: 6218 tilskuere

Mål: 1-0 Fredrik Aursnes (str. 23), 2-0 Fredrik Brustad (36), 3-0 Thomas Olivier Amang (57), 4-0 Eirik Hestad (63), 5-0 Petter Strand (65).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: El-Hadji Gana Kane, Enric Vallès, Flamur Kastrati, Sandefjord, Vegard Forren, Molde.

Lagene:

Molde (4-3-3): Andreas Linde – Christoffer Remmer, Babacar Sarr, Vegard Forren, Kristoffer Haugen – Fredrik Aursnes (Tobias Svendsen fra 66.), Mathias Normann, Eirik Hestad – Fredrik Brustad (Erling Braut Håland fra 66.), Thomas Olivier Amang (Daniel Chima Chukwu fra 69.), Petter Strand.

Sandefjord (3-6-1): Eirik Holmen Johansen – Abdoulaye Seck, Lars Grorud, El-Hadji Gana Kane – Victor Bindia, André Sødlund, Håvard Storbæk (Ole Breistøl fra 73.), Enric Vallès, Joachim Solberg Olsen, Pau Morer (Pontus Engblom fra 61.) – Flamur Kastrati (William Kurtovic fra 68.).

Odd – Haugesund 1-2 (0-0)

Skagerak arena: 4400 tilskuere.

Mål: 0-1 Fredrik Semb Berge (selvmål 52), 0-2 Frederik Gytkjær (62), 1-2 Martin Broberg (75).

Dommer: Tom Harald Hagen, Grue.'

Ingen kort.

Lagene:

Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Espen Ruud, Fredrik Semb Berge (Vegard Bergan fra 54.), Steffen Hagen, John Kitolano – Fredrik Nordkvelle, Jone Samuelsen, Markus André Kaasa (Tobias Lauritsen fra 79.) – Bilal Njie (Martin Broberg fra 66.), Torgeir Børven, Elbasan Rashani.

Haugesund (4-4-1-1): Per Kristian Bråtveit – Kristoffer Haraldseid, Fredrik Pallesen Knudsen, Vegard Skjerve, Alexander Stølås – Babajide Akintola, Bruno Leite, Sondre Tronstad, Joakim Våge Nilsen (Torbjørn Kallevåg fra 84.) – Christian Grindheim – Ibrahima Koné (Frederik Gytkjær fra 46.).

Start – Tromsø 4-1 (2-0)

Sør Arena: 3068 tilskuere

Mål: 1-0 Kristjan Floki Finnbogason (6), 2-0 Kevin Kabran (7), 3-0 Elliot Käck (61), 3-1 Morten Gamst Pedersen (90), 4-1 Afeez Aremu (90).

Dommer: Trygve Kjensli, Nesodden.

Gult kort: Simen Wangberg, Christian Landu Landu, Tromsø, Isaac Twum, Henrik Robstad, Tobias Christensen, Start.

Lagene:

Start (4-3-3): Håkon Opdal – Eirik Wichne, Simon Andreas Larsen, Henrik Robstad, Elliot Käck – Isaac Twum (Adnan Hadžic fra 46.), Afeez Aremu, Tobias Christensen – Aron Sigurdarson (Espen Børufsen fra 68.), Kristjan Floki Finnbogason (Lars Jørgen Salvesen fra 80.), Kevin Kabran.

Tromsø (4-2-3-1): Gudmund Kongshavn – Tom Høgli, Magnar Ødegaard, Simen Wangberg, Kent-Are Antonsen – Christian Landu Landu, Morten Gamst Pedersen – Mushaga Bakenga (Slobodan Vuk fra 70.), Gjermund Åsen, Lasse Nilsen (Mour Samb fra 71.) – Runar Espejord.

- - -

Forsinket pga. snøvær: Bodø/Glimt – Lillestrøm.

Senere kampstart: Sarpsborg – Rosenborg (20.00).