Raja inviterer idrettstoppene til hastemøte

– Dere ber om møte snarest i juli. Jeg kan møte dere allerede i morgen! Jeg er på Knutholmen i Bremanger og ferdig med program kl. 17. Kan dere være på plass i morgen, eller vil dere jeg finner en annen dag? Heter det i meldingen fra Raja.

Utspillet kommer i kjølvannet av at Norges Fotballforbund tirsdag ba om et møte med kulturministeren i god tid før 1. august for å legge fram planene for et eget smittevernopplegg rundt breddefotballen.

Forbundet vil ha full trening med kontakt og kamper fra 1. august, men i utgangspunktet er det ikke berammet noe nytt møte mellom myndighetene, NFF og Norges idrettsforbund før 10. august.

Det mener fotballtoppene at er altfor sent.

Ingen dato

Tirsdag varslet fotballpresident Terje Svendsen at det vil bli sendt et brev til kulturminister Abid Raja og helseminister Bent Høie. Hensikten skulle være å få i stand et møte allerede i uke 30 som starter mandag 20. juli.

Nå åpner altså statsråden for å møte idrettstoppene i god tid før det. I onsdagens utspill i sosiale medier har han også rettet invitasjonen til idrettspresident Berit Kjøll og Norges Idrettsforbund.

Reaksjonene har vært sterke på at fotballspillere over 19 år verken kan trene eller spille kamper som normalt. Myndighetene holder fast på enmetersregelen, og fortsatt er ingen dato satt for når trening og kamper med full kontakt kan starte opp.

Idrettsbevegelsen generelt, og fotballen spesielt, mener faren for frafall i breddeidretten er stor dersom det drøyer med oppstart. Tirsdag gikk tidligere storspiller John Arne Riise ut og oppfordret fotballspillere til å bryte med enmetersregelen og starte opp med vanlig trening.

Riise er trener i 3. divisjonsklubben Flint Tønsberg.

Bredden må vente

Samme dag lanserte NFF et eget opplegg forbundet håper kan få fart på gjenåpningen av breddefotballen. Erfaringene fra den såkalte smitteprotokollen for toppfotballen brukes som modell. Denne modellen førte til at Eliteserien ble sparket i gang 16. juni, senere også Toppserien og 1. divisjon for menn.

– Breddefotballen kan klare det samme. Det er tre hovedprinsipper som ligger til grunn for å hindre smitte i fotballen: Syke personer skal ikke delta på trening, det skal praktiseres god hygiene på trening og det skal være redusert kontakt mellom personer. Alle som ønsker å spille fotball med full kontakt, klarer å følge disse prinsippene, sa Magnus Myntevik, som er leder av NFFs medisinske råd.

Myndighetene har argumentert med at gjenåpningen av idretten må skje gradvis og at breddeidretten derfor må vente. Kulturminister Raja har ved flere anledninger oppfordret idretten til å følge gjeldende smittevernregler.

Dersom breddefotballen må vente med kampaktivitet til på sensommeren, fryktes det at 2020-sesongen må avblåses.

(NTB)