Populært utested og pubscene konkurs

Jervidal, som har hatt utelivet som arbeidsplass det meste av sitt voksne liv, har vært tilknyttet Papirhuset siden 2017 - både som daglig leder og som styreleder for eierselskapet Bredden Kulturhus AS.

Flere «ringrever» i bransjen var involvert da utestedet ble startet for fire år siden, blant annet bandet Oslo Ess, styrelederen for Øyafestivalen og med lokale Kristina Lopez som daglig leder. Sistnevnte med bakgrunn fra blant annet Union Scene og utelivet i Oslo.

– Vi skal ha konserter, men ikke flere enn omtrent ti i året. Vi kommer ikke til å konkurrere med Union i den forstand, sa Lopez til Dagsavisen Fremtiden en uke før åpningen 1. desember 2016.

Velkomment tilskudd

Med en sentral beliggenhet like ved USNs campus Drammen og Union Scene, lå alt til rette for et moderne spisested med velfylt bar - samt aktiviteter som Quiz, shuffleboard, konserter og andre opptredener.

Og de ble ønsket velkommen, som et utfyllende tilbud, av så vel andre utesteder som Union Scene. Nå står det «stengt permanent» om du søker opp stedet på Google. Konkursåpning ble kunngjort 14.juli.

– Nå er jeg arbeidsledig. Ja, også hobbygartner og hundemamma da, sier Jervidal om egen situasjon per i dag.

Håper på ny start

Til Drammens Tidende, som først omtalte saken, fortalte tidligere styreleder i Bredden Kulturhus AS, Karl-Henning Svendsen, at januar og februar var gode måneder for Papirhuset. Så kom korona-nedstengingen som satte en stopper for det aller meste. De fikk innvilget noe statlig kontantstøtte for mars, men ikke for april og mai.

– Årsaken var at selskapet hadde gått med underskudd i 2019. Dermed kunne vi ikke motta støtte etter reglene. Du kan si vi falt mellom to stoler, sa den tidligere styrelederen - som også er involvert på eiersiden i Bredden Kulturhus.

Alt håp er imidlertid ikke ute. Svendsen, som også har en rekke andre verv innen utelivsbransjen i både Oslo, Tromsø og Drammen, sa til DT at til tross for et tap 1,8 millioner, håper de å kunne starte opp igjen. De har allerede sikret seg både inventar og varelager fra konkursboet.

Vanskelige tider

– Dette er litt avhengig av hva huseier sier, men vi er i dialog for å finne en løsning - og de vil ha oss tilbake, bekrefter Jervidal til Dagsavisen Fremtiden.

Hun har også snakket med flere av de lokale kulturaktørene Papirhuset har hatt avtale med, og fått tilbakemeldinger på at de synes det er trist at Drammen nå er en scene fattigere. Det er med andre ord flere enn ansatte og gjester som vil savne akkurat dette "vannhullet".

– For det har jo liksom vært vår greie da, at vi har vært en tilgjengelig scene for mindre og lokale musikere og band. Nå jobber vi hardt for å finne ut hva som faktisk lar seg gjøre, med tanke på å starte opp igjen.

Anita Jervidal understreker imidlertid at det ikke akkurat er lett å skulle starte på nytt - med dagens forutsetninger og strenge smittevernregime.