Politiet etterlyser bilder og video etter drap i Hokksund i fjor

I forbindelse med etterforskningen av drapet ønsker politiet å innhente bilder og videokutt fra sentrum av Hokksund for å kartlegge bevegelser drapskvelden. Det kan være bilder tatt av mobil, webkamera i bilen, lagrede snapchatbilder eller lignende.

– Bildene vi ønsker, kan inneholde informasjon som kan gi en enda bedre oversikt over personers bevegelser før og etter hendelsen. Selv om de som har bilder og film, kanskje ikke opplever at bildene kan være av interesse, så ber vi om at dette gis til politiet slik at det kan inngå i etterforskningsarbeidet, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Området som er av interesse, er Hokksund sentrum, samt innkomstveier fra Loesmoen, Lerberg og Langebru i tidsrommet 19.00 til 19.45 på lille julaften i fjor. Folk som sitter inne med slik informasjon, bes ta kontakt med politiet.

Tre dager etter drapet ble en mann pågrepet i Sverige og siktet for drapet. Han erkjenner ikke straffskyld og ønsker ikke å forklare seg ytterligere

Borgar Giil Andresen ble funnet død med skuddskader ved Loe Bruk i Hokksund sentrum. 1. juledag opplyste politiet at den foreløpige obduksjonsrapporten bekreftet at mannen var utsatt for en kriminell handling.

Den drapssiktede 59-åringen ble etterlyst av politiet samme dag og ble pågrepet 2. juledag i Sverige. Siktede er i familie med enken etter avdøde.

(©NTB)