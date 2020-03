Politiet patruljerer i hyttefeltene nå for å kartlegge hvor mange hytter som er i bruk, og for å jobbe forebyggende, skriver Hallingdølen. Både i Nore og Uvdal og i Rollag er politiet rundt i områdene med hytter og fritidsboliger.

Samtidig åpnes det når for løypekjøring i Hallingdal denne helgen.

Det er nemlig kommuneoverlegene i Hallingdal som anbefaler kommunene å åpne for løypekjøring igjen. Anbefalingen gjelder kommuner og områder som er tømt for hyttegjester, og det oppfordres til å kjøre opp løyper flere steder i kommunen slik at man unngår at folk går for tett.