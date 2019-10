– Min eneste kommentar er at jeg har ingen problemer med å samarbeide med Ole Hovengen fremover. Jeg har akkurat kommet ut av et møte og rakk akkurat å lese nettsaken, før jeg satte meg i bilen. Så vidt jeg har skjønte, berører saken ingen av hans verv i Drammen, sier Lavrans Kierulf, fylkesgruppeleder for Frp i Viken.

Han har i hele dag sittet i møter i Bærum, der konstitueringsprosessen til det nye fylkestinget pågår.

Men Hovengen er fratatt muligheten til å ha verv i fylkespartiet – hvis det ikke påvirker hans verv i Drammen, betyr det at dere har ulike standarder internt i Frp?

– Aner ikke, det må du høre med Jon (Helgheim) om, sier Kierulf. Jon Helgheim er lokallagsleder i Drammen, og sier til Dagsavisen Fremtiden at Hovengen beholder sitt verv som politisk nestleder i Drammen Frp og øvrige verv i Drammen. Lokallaget anser seg som ferdige med saken.

Henviser til lokallagsleder

Også på spørsmål om hvor grensene bør gå for en leder i lokallaget, og hva han tenker om å sitte i kommunestyregruppe med Hovengen, svarer Kierulf det samme:

– Lokallagsleder uttaler seg om den saken.

Du gikk nettopp inn i din femte periode som folkevalgt for Frp i Drammen. Du har vært lenge nok i politikken til å kunne si noe om hvorvidt en som er fratatt verv i ett lokallag fortsatt kan ha tillit i et annet?

– Jeg har vært lenge nok i politikken til å si at lokallagsleder bør svare på det. Og jeg tror ikke jeg mister noe tillit på å vise til lokallagsleder i denne saken, sier Kierulf og ønsker oss en god helg.

– Har ingen problemer med Ole

Harald Wessel-Berg skiftet nylig fra Nei til Bomring til Frp, og sitter sammen med Hovengen i kommunestyret, der Hovengen er vararepresentant. Han har heller ingen problemer med å samarbeide med Hovengen fremover.

– Jeg har ingen problemer med å prate med Ole, og jobbe med han. Han er egentlig en snill og ålreit fyr, som er veldig fredelig innstilt. Jeg har kjent han i 30 år, og vi snakker godt sammen, sier Wessel-Berg til Dagsavisen Fremtiden.

På spørsmål om han ikke synes det er merkelig at Drammen Frp ikke foretar seg noe, mens både Viken Frp og partileder Siv Jensen har tatt tydelige standpunkt, henviser han til gruppeleder Ulf-Erik Knudsen.

– Jeg står for mine verdier, som jeg har gjort hele livet. Jeg aner ikke hva han har gjort på SIANs facebooksider eller hva han har skrevet der, for det er sider jeg aldri har besøkt, sier Wessel-Berg.

Kristin Gjerde svarer:

– Jeg tror det er best at du tar dette med Jon. Jeg kan ikke kommentere det.

Gruppeleder Ulf Erik Knudsen besvarer Dagsavisen Fremtidens henvendelse med følgende sms:

"Henvendelser til Jon Helgheim, leder av Drammen Frp".

De andre medlemmene i kommunestyregruppa som er kontaktet har så langt ikke besvart våre henvendelser.

Saken er oppdatert.