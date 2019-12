Oslo kommune gransker leksehjelp-støtte til Det islamske kultursenter

av NTB

I løpet av de siste ti årene har Oslo kommune gitt nær én million kroner til Det Islamske Kultursenter. Målet var at pengene skulle brukes til leksehjelp for gutter, men da kommunen kom på kontroll, var det ingen tegn til at pengene ble brukt til det, ifølge avisen.

Utdanningsetaten (UDE) var på tilsyn to ganger. Første gang fikk kontrollørene beskjed om at de var for tidlig ute. Fem uker senere kom UDE på nytt tilsyn. Heller ikke denne gangen var det noen tegn til leksehjelp.

– Leksehjelp-tilbudet fra frivillige organisasjoner er veldig fragmentert, og vi ­mangler oversikt. Nå får Utdanningsetaten i oppdrag å gjennomgå kvalitet og kvalifikasjoner til dem som tilbyr leksehjelp, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Vi har hatt leksehjelp i minst 20 år, det er således uriktig fremstilling av Aften­posten at vi ikke har hatt leksehjelp, ­skriver styreleder i foreningen, Ismail Aricigil, i en epost til avisa.

Han sier at foreningen ringte UDE samme dag som den andre kontrollen og forklarte at leksehjelpen hadde senere oppstart.

– Noe vi har dokumentert med blant annet bilder samme dagen. UDE ble også oppringt for å komme og besøke tilbudet umiddelbart etter kontrollen, skriver Aricigil.