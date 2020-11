Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) orienterte om koronasituasjonen i Oslo fredag ettermiddag og innføringen av nye tiltak mot spredning av viruset.

Tiltakene vil gjelde fra midnatt mandag og vare i tre uker.

Fredag klokken 15.00 har ordføreren i Drammen innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte, for å vurdere om Drammen skal innføre ytterligere smitteverntiltak, i likhet med Oslo.

– Det er en veldig tydelig anbefaling fra helseministeren og Fylkesmannen om at Drammen følger de tiltakene Oslo kommer med, sa ordfører Monica Myrvold Berg til Drammens Tidende torsdag kveld.

Sosial nedstenging

Den sosiale nedstengingen innebærer blant annet at kommunen forbyr alle innendørs arrangementer, stenger alle treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller, bowlinger og lekeland og innfører full skjenkestopp.

– Alle disse stedene fører til at folk samler seg og beveger seg rundt i byen. Skal man lykkes med å begrense sosial aktivitet til et minimum, må det være stengt der folk samles, sa byrådsleder Johansen.

Fakta om nye koronatiltak i Oslo kommune

Dette er de nye koronatiltakene som Oslo kommune innfører.

* Oslo kommune innfører det som omtales som sosial nedstengning.

* Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys. Den eneste sosiale aktiviteten innendørs som er tillatt i Oslo er samlinger i private hjem. På slike samlinger kan man være inntil ti personer dersom smittevernreglene overholdes. Brylluper, konfirmasjoner og andre familiesammenhenger der man er over ti personer, er ikke tillatt i den kommende perioden.

* Alle fritidsaktiviteter for voksne stanses.

* Alle treningssentre, svømmehaller, kinoer, teatre og andre steder der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges. Biblioteker får imidlertid holde åpent.

* Det blir full skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.

* Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene

* Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer, heller ikke utenbys.

* Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten.

* Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold

* Begravelser og bisettelser er fortsatt tillatt.