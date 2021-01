Oppgraderte Spiralen for 160 mill – men istappene er ikke borte: – Helt umulig å tette

Den spiralformede tunnelen, som sies å være Drammens største turistattraksjon har siden 1961 trukket skuelystne og aktive folk opp til utsikten og turløypene Spiraltoppen har å skilte med.

Tunnel-inngangen var i utgangspunktet et steinbrudd for å anlegge to av Drammens hovedgater i 50-årene. Det var byingeniør Eivind Olsen som lanserte ideen om å gjøre det kommunale steinbruddet til en spiralformet attraksjon.

Etter en rekke utfordringer med fukt som dannet istapper og skøytebaner i tunnelen med de mange svingene, var det klart at en real oppgradering var en nødvendighet for å forhindre ulykker.

160 millioner ble brukt på å ruste opp Spiralen, og 12. desember i fjor åpnet tunnelen med ny asfalt, brannventilasjon, vann- og frostsikring, overvåkning, ny belysning og kunstinstallasjoner.

Denne trollfamilien var å se i tunnelen etter oppgraderingen. Foto: Drammen kommune

Forsinket

Men selv med de spennende kunst- og lysinstallasjonene er det vanskelig å unnå å legge merke til de mange istappene som fremdeles henger ned fra tunneltaket, og et solid lag med is i flere av svingene.

Prosjektleder Heidi Strandvik forteller at det skyldes forsinket levering av elementer som skulle gjort inngangsportene tette.

– Da kulda kom, og vi ikke var ferdige med å tette portene, kom det inn mye kald luft som skapte is i tunnelen. Vi gjorde en midlertidig tetting mens vi venter på at arbeidet med portene skal fullføres.

Hun understreker at det fremdeles er nattarbeid i noen uker til, som også bidrar til at mer kald luft kommer inn fra portene som holdes åpne for anleggsarbeid.

– Hver natt kjører vi inspeksjoner for å ta ned istapper. I tillegg strør vi ved behov, legger hun til.

Istappene henger ned fra tunneltaket, og det ligger et solid lag med is på veien. Foto: Emma Huisman Moskvil

For mange sprekker

Prosjektlederen mener arbeidet med vann- og frostsikring har vært vellykket, men selv når portene er tette, tror prosjektlederen at is i tunnelen vil være et problem.

– Det blir aldri en tørr tunnel, for det er helt umulig å tette den. Berget er for mange sprekker. Men vi har ambisjoner om at det skal være håndterbart når vi får på plass tettingen.

Spesielt etter våte perioder vil vann fra marka gradvis trenge ned i berget.

– Forventer dere å måtte gjøre flere utbedringer som denne for å gjøre tunnelen tettere fremover?

– I utgangspunktet ikke. Vi har gjort en omfattende jobb, men vi må bruke tiden på å se resultatet.

Lekkasjer i fjellet under anleggsperioden forsinket åpningen av Spiralen med en måned. Foto: Drammen kommune