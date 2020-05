– Drammen har har nå vært med på Folkehelseinstituttets uttesting av smitteappen i ti dager. I denne perioden har det vært relativt få smittetilfeller - og disse har hatt relativt begrenset med kontakter. Når det i tillegg er ganske begrenset hvor mange av tilfellene og kontaktene som har lastet ned appen, så har den så langt ikke klart å identifisere noen kontakter som vi ikke har klart å finne med manuell sporing, fortalte smittevernoverlege Einar Sagberg, under Drammen kommunes pressebrief torsdag.

Dermed har heller ikke kommunen sendt ut noen varsler på sms enda.

Selv om han var godt fornøyd med at Drammen er best i klassen blant de store kommunene, ved at 30 prosent av befolkningen - tilsvarende omkring 25.000 mennesker - har lastet ned appen, påpekte han at det kreves minst det dobbelte om man virkelig skal få testet den ut.

– Målet er at over dobbelt så mange av innbyggerne våre skal laste den ned, selv om vi nå er inne en rolig fase. For dette er en kjempegod anledning til å få testet dette verktøyet. Vi vet ikke hvor fort situasjonen kan snu igjen, men da er det litt seint å begynne å teste det ut, advarte han.

Sagberg forklarte at hvis smittevernspredningen brått øker igjen, er man avhengig av at flest mulig allerede har appen inne - og oppe og kjører.

– Vi vet ikke hvem som kan bli smittet rundt neste sving, men vi vet at når det skjer så trenger vi at smittestopp-appen har vært oppe og kjørt i en ukes tid - om vi skal få testet og ha nytte av den. Derfor håper jeg mange flere i Drammen laster ned appen de neste ukene – og lar den kjøre i bakgrunnne på telefonen sin, oppfordret Sagberg.

