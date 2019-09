Hadde Kristoffer Ajer ikke pådratt seg en skade, ville det vært seks spillere i Norges tropp født i 1996 eller senere. Den møter Malta (hjemme) torsdag og Sverige (borte) søndag.

20-åringen Ødegaard er nest yngst og har bare Erling Braut Haaland (19) under seg på aldersstigen. Landslagssjef Lars Lagerbäck kan være virkelig offensiv og starte med de to og Sander Berge (21) torsdag.

– Vi er mange unggutter nå, og det er spennende. Det lover godt for framtida. Det er kult at det er mange som har spilt sammen på yngre landslag, og det er mange som kjenner hverandre godt. Jeg tror det kan være en fordel vi kan dra nytte av i årene framover, sa Ødegaard til NTB.

Ødegaard er landslagets megastjerne. Haaland kan være den neste unggutten på vei opp.

– Jeg har et veldig godt inntrykk av ham. Han er en morsomt gutt med litt liv i, og han er en bra fotballspiller. Han er absolutt et bra tilskudd til gruppa, og han er en spiller som har et internasjonalt snitt over seg. Haaland har en X-faktor, og det er en spiller som det blir spennende å følge framover i både Champions League og alt som er.

LES OGSÅ: Slik skal Lagerbäck få mest mulig ut av Ødegaard

Etterskudd

Norge spilte uavgjort hjemme både mot Sverige og Romania. Begge gangene hentet gjestene opp den norske ledelsen mot slutten.

I Torshavn fikk Norge en ganske hard vei mot 2-0-seier over Færøyene. Spania var overlegne mot de norske gutta, men vant bare 2-1 i Valencia.

De to beste fra kvalgruppen går til EM neste år. Hvis Norge ikke klarer det, venter en ekstrasjanse i UEFAs nasjonsliga neste år. Der må i så fall Norge vinne to kamper for å kvalifisere seg.

– Jeg føler at vi fortsatt har gode muligheter. Det blir selvsagt litt tøffere når vi bare spiller uavgjort hjemme, men det er fullt mulig å slå begge de to lagene borte, og det er også mulig å ta poeng mot Spania hjemme, mener Ødegaard.

LES OGSÅ: Landslagsledelsen hyller formidabel Ødegaard

(©NTB)