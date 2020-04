Martin Ødegaard har vært et hett navn i Spanias største avis Marca i påsken. Han prydet forsiden alene sist lørdag. For to dager siden slo avisen i en annen artikkel fast at Ødegaard allerede er klar til å ta over posisjonen til Luka Modric om han vil forkorte oppholdet i Real Sociedad.

I San Sebastian er det en annen Real Madrid-spiller Ødegaard blir sammenlignet med. Xabi Alonso vant ligaen med Real Madrid, men vokste opp i Sociedad der han ble kåret til Spanias beste spiller i 2003 da han førte klubben til andreplass i La Liga. Den beste plasseringen baskerne har hatt siden de vant ligaen to år på rad i 1980 og 1981.

– Xabi Alonso påvirket kampene på en annen måte, men han hadde også gjennombruddspasninger som utmerket seg. Ja, det er mange likheter og Ødegaard er ikke langt unna Xabi, roser Roberto López Ufarte overfor lokalavisen Noticias de Gipuzkoa.

Skulle spilt cupfinale lørdag

Selv om Xabi Alonso har vunnet den spanske ligaen med Real Madrid, Bundesligaen med Bayern München og Champions League med både Liverpool og Real Madrid er det i Baskerland han virkelig er en folkehelt. Klubben han vokste opp i, og som han nå er tilbake som trener i for klubbens B-lag.

Likevel er nok López Ufarte, som ledet klubben til sine to eneste ligatitler og som spilte over 300 kamper for klubben, en enda større klubblegende enn Alonso. Ufarte skryter nå uhemmet av Martin Ødegaards sesong hos baskerne.

– Han overrasket ikke bare Real Sociedad-fansen og støtteapparatet i klubben, men Real Madrid og resten av Spania også. Spør hvem som helst hvem som er de viktigste spillerne på «La Real», og de vil svare Ødegaard, (Alexander) Isak og (Mikel) Oyarzabal. Men jeg har Ødegaard på førsteplass, sier Ufarte ifølge VG til lokalavisen.

På lørdag skulle Real Sociedad spilt cupfinale mot Athletic Bilbao i Sevilla, men muligheten til å sikre seg klubbens første trofé siden laget vant cupen i 1987 er nå utsatt på ubestemt tid. Den gang var ikke Martin Ødegaard født, men nå tror López Ufarte Ødegaard er mannen til å bringe ny glede til baskerne.

Tror Ødegaard blir i «La Real»

– Han har alle ferdighetene som kreves av en midtbanespiller. Vi kan ikke bare snakke om teknikken hans, som er utmerket, men han vet akkurat når han skal slippe ballen og er god til å presse og vinne tilbake ballen. Han er den første til å sette forsvarerne under press, skryter den tidligere toppspilleren, som kun har én ting å utsette på Ødegaards spill.

– Om jeg må nevne noe, så er det at han av og til holder litt for lenge på ballen. Men han er svært talentfull, og vet hva som er best for han og laget som helhet, forteller Sociedad-legenden.

Etter planen skal Ødegaard også spille i «La Real» neste år, selv om spekulasjonene går om drammenseren allerede til sommeren returnerer til Real Madrid for å ta opp kampen på de helhvites stjernespekkede midtbane. Ufarte håper på sin side at Ødegaard blir værende i hans klubb en sesong til.

– Han har hodet på rett sted og vet hvorfor han kom hit. Jeg tror kanskje han går dit neste år når (Luka) Modric drar. Ødegaard har sagt flere ganger at han vil være her i to år. Det er opp til klubben som betaler ham, som er Real Madrid, men kanskje lar de han være her, sier Ufarte.

