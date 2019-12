Ødegaard glitret med frisparkperle og målgivende i seier

Allerede etter kvarteret markerte Ødegaard seg med en målgivende pasning fra øverste hylle. Først spilte han vegg med en medspiller, før han dro seg inn i banen og spilte en lekker stikker gjennom til Mikel Oyarzabal. Han banket ballen kontant i mål.

Så sendte Portu gjestene opp i 2-0, før Ødegaard sto for kampens soleklare høydepunkt.

28 minutter var spilt da 21-åringen, som fylte år 17. desember, sto klar ved ballen på et frispark fra 18 meter. Med venstreslegga skrudde han ballen i motsatt kryss. En vidunderlig scoring av unggutten.

Osasuna reduserte både én og to ganger, men de fleste trodde nok at kampen var avgjort da svenske Alexander Isak satte inn 4-2 fra kloss hold i det 79. minuttet, bare minuttet etter at han kom innpå. Da hadde også Facundo Roncaglia fått rødt kort for hjemmelaget.

Men fem minutter før slutt reduserte hjemmelaget igjen med en heading fra sju meter. Det var likevel ikke nok. Real Sociedad vant 4-3 i den svært målrike og intense kampen der Martin Ødegaard herjet.

Real Sociedad er nå nummer fire i La Liga med 31 poeng. Opp til serieleder Barcelona er det åtte poeng.

