Ødegaard briljerte på spansk før møtet med lagkameratene

Martin Ødegaard og Joshua King tok hovedrollene på landslagets pressekonferanse dagen før skjebnekampen mot Spania, og Lars Lagerbäck ble nesten arbeidsledig.

Ødegaard fortalte både på norsk og på flytende spansk at det blir spesielt å møte mange kjente fra spansk fotball i kamp, mens King uttalte at verken han eller Ødegaard ville gjort seg bort om de hadde spilt for det spanske laget.

Tidligere Spania-proff Dan Eggen var en kompetent tolk, men Ødegaard tok på strak arm utfordringen fra den eneste frammøtte spanske journalisten om å svare på spansk.

– Det blir spesielt å spille mot venner og lagkamerater, men det er en kamp begge vil vinne, sa Ødegaard, som spesielt ble spurt om utsikten til å møte klubbkamerat Mikel Oyarzabal i kamp.

– Det er bedre å spille på lag med Mikel enn mot ham, men det blir stort for oss begge, sa han.

– Det blir en spesiell kamp, men først og fremst er det en viktig kamp. Jeg møter både lagkamerater og tidligere lagkamerater, og spillere jeg kjenner godt fra ligaen. Det blir også en kul ramme, og forhåpentligvis en kul opplevelse, sa Ødegaard tidligere på norsk.

Arbeidsledig sjef

Lars Lagerbäck hadde med seg sine to største stjerner til den obligatoriske pressekonferansen dagen før kamp, og fikk sin roligste dag på podiet noensinne. Ett eneste spørsmål ble rettet til landslagssjefen i løpet av de 18 minuttene seansen varte.

Det kom fra VG og handlet om hvorvidt han som Drillo i sin tid hater å spille mot lag det forventes at Norge skal slå lett, men elsker å spille mot de store nasjonene der Norge er underdog.

– Jeg er nok ikke så mye følelsesmenneske som Drillo. Jeg er så kjedelig at jeg hater ikke å spille mot noen. Jeg forbereder bare på best mulig måte, men det er spennende å møte de gode og måle seg mot dem, sa Lagerbäck, som faktisk fikk færre spørsmål enn tolken. Mot slutten ble nemlig tidligere landslagsstopper Eggen spurt om nøkkelen til norsk suksess, og hvem som bør utgjøre stopperparet.

Ellers var spørsmålene til Ødegaard og King, som ble skjermet både onsdag og torsdag da resten av troppen var tilgjengelige for pressen hver sin dag.

– Ville ikke gjort oss bort

King sa at han gleder seg voldsomt til kampen. På direkte spørsmål fra Aftenposten om han og Ødegaard er gode nok til at de kunne spilt for Spania stilte han seg ikke avvisende.

– Martin har vært månedens spiller i Spania, og jeg tror ikke han ville slite med å komme inn på det spanske laget. Jeg spiller i Premier League, som er noe helt annet, men jeg tror både han og jeg ville taklet de fleste ligaene, og jeg tror ikke vi ville gjort oss bort på det spanske laget, sa han.

– Det blir fullsatt på Ullevaal, og vi kan ikke be om mer. Det står mye på spill fordi vi kastet bort fire poeng mot Sverige og Romania. For å få noe ut av kampen må alle mann være 110 prosent på jobben og ha sin beste dag. Vi trenger litt flaks også, men vi scoret mot dem borte og skapte sjanser i Valencia. Det blir viktig å være kompakte bak og ikke slippe dem til.

Sannsynligvis spiller King på topp lørdag med Ødegaard rett bak seg, slik Norge hadde suksess med i bortekampen mot Sverige sist.

– Jeg trives med presset, og det tror jeg Martin gjør også. Det er opp til oss å skaffe et best mulig utgangspunkt for kampen i Romania tirsdag, sa King.

