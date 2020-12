Nytt koronarelatert dødsfall i Drammen

Dødsfallet er det 32. koronarelaterte i Drammen, opplyser kommunen.

Det har vært fem koronarelaterte dødsfall på bo- og servicesenter, hvor totalt 43 beboere og ansatte er smittet. To ansatte har fått påvist smitte det siste døgnet.

– Det er et trist budskap de pårørende har fått i julehøytiden. For oss andre er det nok en påminnelse om hvor alvorlig det kan være å få koronasmitte inn på et sykehjem og hvorfor det er viktig for å holde smittetrykket nede, sier ordfører Monica Myrvold Berg (Ap).

Totalt er det registrert 16 nye smittede i Drammen det siste døgnet. Tre av dem har ukjent smittevei.