Nytt koronadødsfall i Drammen: – Jeg sender varme tanker til de pårørende

Én person bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet gått bort etter å ha fått påvist koronasmitte, melder Drammen kommune.

Dette var en mann i 90-årene som bodde ved Solberglia sykehjem.

– Jeg sender mine kondolanser og varme tanker til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. I Drammen har vi en tøff periode bak oss med mange smittetilfeller, og vi har vært bekymret for smitte på sykehjemmene ettersom vi vet hvor sårbare eldre og syke kan være, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

I tillegg fikk 34 nye personer påvist koronavirus i løpet av gårsdagen. Dette tallet ligger på nivå med det som har vært gjennomsnittet for påviste tilfeller per dag de siste åtte-ti dagene.

Ordføreren er glad for at den bratte smitteveksten som ble registrert i Drammen fra begynnelsen av november, er brutt og at vi ser lavere smittetall igjen, men hun understreker samtidig at alle fortsatt må bidra til å redusere smittespredningen.

– Vi har heldigvis lavere smittetall nå enn vi hadde for kort tid siden, men samtidig er tallene fortsatt for høye. Så vi har en stor jobb å gjøre, for å beskytte oss selv og hverandre og sørge for at smittetallene synker videre.

Av de 34 personene som har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet, er 27 nærkontakter av personer med tidligere kjent koronasmitte. De siste sju har ukjent smittevei.

I løpet av det siste døgnet er det påvist tilfeller som medfører karantene for elever og ansatte ved to skoler i Drammen. Dette gjelder Aronsløkka skole og Åssiden videregående skole.

Det er også påvist smitte ved Sprellopp Solbergelva barnehage.

Én ansatt innenfor tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått påvist smitte. Dette medfører karantene for noen brukere av tjenestene.