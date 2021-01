Nytt koronadødsfall i Drammen

Det er meldt ett nytt dødsfall ved Fjell bo- og servicesenter i Drammen. Det er en kvinne i 70-årene som har gått bort, skriver kommunen i en pressemelding. Det er den syttende beboeren ved senteret som dør etter koronasmitte.

Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

14 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 11 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist koronasmitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for to av dem som nå er blitt smittet.

Halvparten av smittetilfellene som rapporteres i dag, knyttes til ortopedisk avdeling ved sykehuset.

Konsekvenser av sykehusutbrudd

Smitteutbruddet ved sykehuset får også konsekvenser for Drammen kommunes helsetjenester. Ved både Filten omsorgsboliger og Losjeplassen hjemmetjenesteområde er det påvist smitte hos én ansatt. Disse smittetilfellene medfører karantene for både brukere og ansatte.

Ved Drammen helsehus har en pasient fått påvist koronasmitte. Også her får smittetilfellet konsekvenser for pasienter og ansatte. Det pågår fortsatt kartlegging av nærkontakter, så endelig tall på hvor mange som må i karantene er ikke klart.

LES OGSÅ: Susanne (18) ble sendt hjem fra korona-avdelingen: – Fikk vite om utbruddet via mediene

Smitteutviklingen de siste 14 dagene ligger fortsatt stabilt. Antall smittede personer i Drammen de foregående to ukene er 179. Siden årsskiftet har dette tallet ligget mellom 166 og 185.

Johannessen sier ingenting tyder på at jul og nyttår førte til noen stor smittespredning. Han gjentar de foregående dagenes budskap om at smittetallet fortsatt er for høyt, men det er to store utbrudd som har bidratt til å holde smitten høy, og det er altså ikke jule- og nyttårsselskapene.

– Både utbruddet på Fjell bo- og servicesenter og ved ortopedisk avdeling på sykehuset har ført til at mange er blitt smittet. Uten disse to utbruddene hadde vi sett en god del lavere tall i Drammen kommune. Så jeg håper at innbyggerne ser nytten og effekten av tiltakene som er iverksatt, sier Johannessen.

Her kan du teste deg

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2183 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.