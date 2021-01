Nytt dødsfall på Fjell – totalt ti har dødd på samme sykehus

Det var en kvinne i 80-årene som døde i går, og dermed har til sammen ti beboere ved sykehjemmet gått bort siden smitteutbruddet startet i midten av desember, skriver Drammen kommune i en pressemelding.

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle de ni personene har kjent smittevei. Blant de smittede er det ytterligere én ansatt ved Fjell bo- og servicesenter.

Dette smittetilfellet medfører ikke at noen flere beboere eller ansatte må i karantene ved sykehjemmet, men perioden for systematisk testing av alle beboere og ansatte forlenges. Dette testregimet videreføres inntil det har gått ti dager uten noen nye smittetilfeller.

Smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune er glad for at det ikke er noen nye smittetilfeller med ukjent smittevei.

– Hvis vi får en smitteoppblomstring i løpet av de nærmeste ukene, er det viktig at vi alle har god oversikt over hvem vi har hatt kontakt med. Dette gjelder de siste to døgnene for å kunne finne fram til hvem vi kan ha brakt smitten videre til, men det gjelder også for de siste ti døgnene med tanke på hvor vi kan ha fått smitten fra, sier Sagberg.

Les også: To nye koronadødsfall i Drammen