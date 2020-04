På dagens pressekonferanse opplyste smittevernoverlege John David Johannessen om at de torsdag kveld mottok nyheten om at nok en innbygger i Drammen har dødd som følge av koronaviruset.

– Ved Saniteten var det en kvinne i 90-årene som døde torsdag kveld. Kvinnen hadde underliggende sykdommer, og vi kondolerer til de som nå sørger for sin kjære. Med dette dødsfallet er vi nå oppe i 15 totalt i Drammen kommune, sa Johannessen på pressekonferansen.

Videre opplyste Johannessen om at tre nye personer i kommunen har blitt smittet i løpet av det siste døgnet.

– En av disse er en tidligere kjent smittekontakt, mens smitteveien er ukjent for de to andre. Én av de tre er en ansatt ved Brandengen skole, og her er nærtilfeller av den smittede kartlagt. Som følge av denne positive prøven har vi satt ytterligere to ansatte og en elev ved skolen i karantene, fortalte Johannessen.

