Lønnetrærne mellom vegbanen og gang-/sykkelvegen på hver side av firefelten mellom Tamburgata og Knoffs gate byttes ut.

Dårlig rotkvalitet på de amerikanske lønnetrærne som ble plantet ut i fjor er årsaken til at de nå skiftes ut med nye trær, melder Statens vegvesen.

Omplanting av om lag 70 lønnetrær i Bjørnstjerne Bjørnsons gate er allerede godt i gang – og trolig ferdig til påske. Utplantingen skjer fra gangvegen, men akkurat forbi stedet der det plantes, må vegen snevres inn til ett felt. For å unngå kø- og andre trafikkproblemer jobbes det kun fra kl. 09 til 14.

Torsdag var omplantingen kommet så langt, at entreprenøren Isachsen Anlegg AS med stor sikkerhet kan si at arbeidet sluttføres innen påske.