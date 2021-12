Drammen sykehus ga feil koronasvar til 46 pasienter

Onsdag ettermiddag fikk Drammen og Lier kommuner beskjed om at feilen var oppdaget, skriver Drammens Tidende. 38 av de gale svarene var fra Drammen kommune, mens åtte av dem var fra Lier.

– Da vi fikk informasjon om dette onsdag ettermiddag, fikk det høyest prioritet, og vi informerte de det gjaldt, fortest mulig. I Drammen var det 20 personer som først fikk påvist negativ test, som senere ble omgjort til positiv. På den andre siden var det 18 personer som først fikk påvist positiv test, som senere ble omgjort til negativ test, sier kommuneoverlege i Drammen kommune, John David Johannessen.

Trude Steinsvik, avdelingssjef ved avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken helseforetak, sier det dreier seg om to plater med prøvemateriale som ble forvekslet. Hun beklager det inntrufne.

– Vi beklager på det sterkeste at dette har skjedd, både til de personene som er berørt, og til Drammen og Lier kommune. Vi har svært dyktige ansatte og gode rutiner hos oss. Men den siste tiden har prøvemengden doblet seg på kort tid i tillegg til at andelen positive er høyere enn noensinne, og da øker dessverre muligheten for menneskelige feil, sier Steinsvik.

Nylig skjedde noe lignende i Bergen, da to brett med analyser av koronaprøver fra Haukeland universitetssykehus ble byttet om. Dette førte til at 60 prøvesvar viste seg å være feil.