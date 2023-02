En mengde rådyr angrepet: – Hold hundene i bånd

DRAMMENSDISTRIKTET (Dagsavisen): Formiddagsturen til Arne Enger gikk ikke som planlagt tirsdag formiddag. Midt i skiløypa i et populært skiområdet i Sylling i Lier fant han et dødt rådyr.

– Vi var fire stykker som så det. En hund sto over et rådyr. Det var dødt og varmt, sier Enger, som pleier å gå tur på disse jordene sammen med kamerater. Denne gangen var de fire stykker, forteller han til Drammens Tidende.

Han har ikke ønske om å henge ut noen hundeeiere etter hendelsen, men mener det nå er på tide at folk holder hundene sine i bånd.

– Hold hundene i bånd, skrev han på et innlegg på Facebook.

Midt i skiløypa fant turgåere spor av blod og pels spredt utover. (Arne Enger)

Innfører ekstra båndtvang

Leder for Fallvilt i Lier kommune, Leif Erik Horn, har nettopp lagt rådyret i bilen sin når Dagsavisen ringer.

– Det har vært flere slike episoder, bare på to uker har vi fått inn 4–5 hendelser. Nå får vi endelig ekstraordinær båndtvang innført i kommunen. noe som har vært innført i nabokommunene lenge, sier han.

Han forteller videre at når det kommer mye snø så blir det vanskeligere for rådyrene å løpe bort fra et slik angrep.

Leder i Fallvilt i Lier kommune, Leif Erik Horn er glad for at kommunen nå innfører ekstraordinær båndtvang. (Privat)

En mengde angrep

Den siste tiden har snøfall og dårlig vær ført til at flere rådyr har trukket ned til bebodde strøk.

I midten av januar innførte også Drammen, nabokommunen til Lier, ekstraordinær båndtvang. Dette fordi det i løpet av bare én uke hadde det vært fem hundeangrep, meldte Drammens Tidende.

Horn forteller at han har tatt en prat med hundeeieren.

– Jeg kan bare si at de var fortvilet over situasjonen, sier han.

