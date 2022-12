Stortingspresident: – Ingen i Norge skal sulte

– I går kom det en mann fra Holmestrand, han var aleneforsørger for to barn. Han trengte ulltøy til barna sine. Da jeg spurte om han ville ha med gavekort for en bowlingkveld i Drammen, sa han at det skulle han gjerne ha hatt, men at han ikke har nok penger til å ta toget til Drammen igjen, forteller Jon Dahl som er senior rådgiver hos Kirkens Bymisjon i Drammen.

Øynene blir våte, og han legger til:

– Det er klart at det gjør noe med oss som jobber her, ofte når jeg kommer hjem må jeg klarne tankene mine litt.

Jon Dahl som er senior rådgiver hos Kirkens Bymisjon i Drammen, forteller at tiltaket « En vanlig jul » hjelper over 2000 barn i år. (Hina Aslam )

Stor pågang

Over 600 søknader har tittet inn hos Kirkens Bymisjon i Drammen i år. I flere år har de arrangert noe som heter « En vanlig jul » Dette tilbudet er for barn og ungdom som vokser opp i en familie med fattigdomsutfordringer. Her kan man få gavekort til matbutikker og aktiviteter. samtidig kan man komme å plukke med seg gaver.

– Vi har hatt en enorm økning i år. Vi har fått inn dobbelt så mange søknader enn i fjor, forteller Dahl.

I år har gjensidigstiftelse og private aktører stilt opp med penger, i tillegg til det har de fått inn 200.000 kroner fra to millioner kroner som var bevilget ekstra av regjeringen til Kirkens Bymisjon i år.

Dahle fra Kirkens Bymisjon forteller at de ser en stor økning av aleneforsørgere som tar kontakt. Han forteller også at mange innvandrerfamilier også er blant søkere til julehjelp.

– Men det vi ser nå er at mange vanlige barnefamilier, spør om hjelp, sier han og forsikrer at alle som har søkt om hjelp har fått det.

Her får Bjørn Løvlund hjelp fra selveste stortingspresidenten til å plukke ut gaver til sine barn og barnebarn. (Hina Aslam)

Aleneforsørger

En av de som har søkt om støtte er Bjørn Løvlund (60) fra Drammen. Han har i dag tatt turen til Kirkens Bymisjon og plukket med seg lego, klær og noe godteri.

Han er aleneforsørger på en gutt på 12 år. På grunn av hjerteproblemer måtte han søke om arbeidsavklaringspenger og mottar nå minste ytelse.

– Da der det godt å ha disse folkene her på Kirkens Bymisjon, sier han og legger til:

– Jeg har merket den økonomiske situasjonen godt. Det har vært veldig hardt å få pengene til å holde etter at levekostnadene har gått opp. Jeg har jo samme satsene å rutte med som før. Nå må jeg stå opp midt på natten for å vaske klær, forteller han.

Løvlund sier at de klarer seg så vidt, og at han har lært seg å leve med det han har.

– Jeg er skuffet over regjeringen. Jeg hadde aldri trodd at ting skulle bli som det har blitt. Vi er mange som har fått en slag rett i tryne. De riker sitter og godtgjør seg, mens vi som er fattig fra før blir enda mer fattigere. Det er rett og slett galt. Folk med penger merker jo ingenting, men sånne som meg merker det veldig godt, sier han.

I dag får Løvlund hjelp til å plukke ut julegaver til sønnen og barnebarna sine av stortingspresidenten Masud Gharahkhani.

– Det satte jeg pris på. Han er jo en type som jeg liker, og ikke som de som sitter helt på toppen, sier Løvlund som håper at stortingspresidenten skal ta med seg hans innspill om å få på plass bedre tiltak og ikke minst kuttene ned prisene.

Gharahkhani sier på sin side at dette er noe han skal ta med seg videre til stortinget nå som man diskutere satsbudsjettet, men at han ikke kan gå inn på det politiske med tanke på sin rolle som stortingspresident, men en ting er viktig for han.

– Folk skal ikke sulte i Norge, et av de viktigste områdene vi politikere må ta tak i er jo nettopp dette. Det har skjedd store endringer på kort tid, sier han og påpeker på at når man nærmer seg høytidene er det alltid slik at forskjellene i samfunnet kommer enda tydeligere fram.

Han forteller videre at han har møtt på mange helt vanlig barnefamilier som trenger hjelp for å få endene til å møtes.

– Der har vi politikere et stort ansvar og det må vi ta på alvor. Et land som Norge har mulighet til å gjøre noe med det, sier han og legger til at han er takknemlig for at frivilligheten i landet stiller opp.

Kirkens Bymisjon fikk i år to millioner kroner ekstra å rutte med fra regjeringen. Noe av dette har gått til nettopp dette tilbudet i Drammen.

Men er det ikke bedre at man øker ytelsene, enn å gi økt midler til frivillige organisasjonene?

– For meg er det vanskelig å gå inn på dette fordi det er ulike politiske prioriteringer og meninger, men jeg lover å ta med meg inntrykkene herfra videre, sier han og håper at politikerne tar ansvar og hjelper de som sliter nå.

Gharahkhani har blant annet besøkt Frelsesarmeen tidligere, og i dag fikk han møtte han mange som trenger litt ekstra hjelp til jul. Det var flere inntrykk som han måtte svelge.

– Jeg møtte en mor som hadde tatt turen hit helt fra Sigdal, det er jo et stykke unna, og det gjør inntrykk. For mange er det nok stor barriere å bare komme hit. Jeg er veldig takknemlig overfor alle de frivillige som bidrar her, uten disse så hadde kanskje noen ikke hatt julemat eller julegaver under juletreet sitt i år.

