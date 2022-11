SV vil unngå justismord mot barn med nytt forslag

Silje Marie Redergård (5) ble funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim i 1994.

Tre gutter på fire-fem og seks år fikk den gang skylden for venninnens død.

Men i dokumentarserien «Drapet i akebakken» har NRK Brennpunkt gått gjennom politidokumentene sammen med en rekke eksperter, og der konkluderer ekspertene med at det ikke finnes tekniske bevis for at guttene sto bak ugjerningene mot Silje, samt at de ble utsatt for ulovlige avhør og press.

I desember 2021 beordret statsadvokaten at Silje-saken skulle etterforskes på nytt. De tre guttene som hadde status som mistenkte i 1994, har fortsatt samme status, påpeker politiet. Nå er saken ferdig etterforsket, og levert til Trøndelag statsadvokatembeter.

De regner med å ha en avgjørelse klar innen året er omme, opplyste førstestatsadvokat i Trøndelag statsadvokatembeter, Unni Sandøy, til NRK.

Har ikke samme rettigheter som utsatte barn

– Vi har den siste tiden blitt rystet av flere justismord i Norge. Gjøres ikke avhør av mistenkte barn riktig, kan vi i verste fall oppleve justismord også mot barn. Det kan vi ikke risikere, mener Andreas Sjalg Unneland, som sitter i justiskomiteen for SV.

Akkurat nå finnes det et tilbud som heter Statens barnehus, men dette tilbudet er til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til, vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Her tilbyr de også støtte til barn, foresatte og følgeperson underveis og i etterkant av avhør. De kan også vurdere behovet for å tilby oppfølging eller behandling.

Men et slikt tilbud finnes det dessverre ikke for barn som er mistenkt for noe kriminelt.

– Barn som er mistenkt for grusomme handlinger er i en helt ekstrem situasjon. Uansett hva de har gjort eller ikke, fortjener de å møte noen på den andre siden av bordet som har spisskompetanse på avhør av barn. Slik er det ikke i dag, og det er livsfarlig, mener Unneland.

Derfor har han og hans partikollegaer, Marian Hussain og Kathy Lie, kommet med et nytt representantforslag.

De vil at målgruppen til barnehusene utvides til å gjelde mistenkte barn, i utgangspunktet innenfor de lovbruddstyper som gjelder for utsatte.

Og skriver videre i forslaget at barn som er mistenkt for straffbare handlinger har også behov for særskilt tilrettelegging som følge av at de er barn, og mange av dem har dessuten erfaring som utsatte. I tillegg kan det å fange dem opp tidlig med tanke på behandling forebygge vold og overgrep i fremtiden.

Statenes barnehus tilbyr også en medisinsk undersøkelse til de barna som er utsatte og SV mener at dette kan også være viktig for barn som er mistenkte og for eventuelt en straffesak.

Barneombudet har også løftet dette fram i sitt innspill til en ny stortingsmelding om ungdomskriminalitet, og forslaget blir også støttet av en evaluering utført av NOVA.

Selv om det i dag gjennomføres politiavhør av mistenkte barn ved barnehusene, så er dette ikke nedfelt i retningslinjene til barnehusene. Det er samtidig behov for å avklare hvilke ordninger som skal gjelde for denne gruppen, slo en evaluering utført av NOVA fast. Det finnes i dag 11 barnehus i landet.

Flere forslag

I representantforslaget foreslår de blant annet også innføre tiltak for å sikre stabil drift av Statens barnehus over hele landet. Et annet forslag er å utvide målgruppen til barnehusene til å gjelde barn og unge som utøver skadelig seksuell atferd (SSA). De vil også utvide målgruppen til barnehusene slik at også barn mellom 16 og 18 år kan få tilrettelagte avhør, på lik linje med andre barn.

Barnehusenes viktigste kjennetegn og suksessfaktor er altså det doble samfunnsoppdraget der det jobbes både med et politi- og etterforskningsspor og med et oppfølgings- og behandlingsspor. Også i europeisk og internasjonal sammenheng trekkes barnehusene fram som en lovende praksis for å ivareta barns rettssikkerhet på deres premisser.

– Dette er et arbeid som må satses på og videreutvikles. Vi skal være stolte av at vi i Norge har utviklet et fantastisk tilbud ved Statens barnehus, der barn kan møtes på egne premisser, i barnevennlige omgivelser og få et helhetlig tilbud, mener Unneland.

Saken ligger i komiteen nå og skal behandles av Stortinget, men saken har ikke fått en fremdriftsplan ennå.

