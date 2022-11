Norsk tegneserie i selskap med Harry Potter: – Nå er vi nærmere filmdrømmen

The Blair Partnership representerer store internasjonale suksessforfattere, og har hatt stor suksess verden over med sine bokutgivelser. På listen over folk selskapet representerer finnes et navn som J.K. Rowling, forfatteren bak Harry Potter-bøkene.

Nå skal de representere og videreutvikle den norske tegneserien «The Urban Legend» videre internasjonalt.

– Reisen hittil har vært veldig spennende, og nå gleder vi oss veldig til å jobbe sammen med The Blair Partnership. Den norske fansen har lenge spurt når The Urban Legend-filmen vil komme. Nå føler jeg at vi er et steg nærmere den store drømmen, sier tegneserieskaper og forfatter Josef Yohannes.

En norsk superhelt

Serien handler om The Urban Legend, en norsk superhelt som bruker kampsportferdigheter for å bekjempe gatekriminalitet.

The Urban Legends hemmelige identitet er Malcolm Tzegai Madiba, en 29 år gammel lærer på videregående skole i den fiktive byen Capital City (også kjent som Guds by). Etter drapet på fetteren Justin etablerer Malcolm alteregoet The Urban Legend, en superhelt som bekjemper kriminalitet, forplikter seg til rettferdighet og beskytter de uskyldige.

Jordan Lees, som er agent i The Blair Partnership, sier følgende om signeringen i en pressemelding:

– Vi er utrolig glade og stolte over å representere The Urban Legend, og gleder oss til å jobbe sammen med Josef, Steve og Sajid for å fortsette å utvide franchisen rundt i verden, og ta historiene inn i nye formater og territorier. Han legger til at Malcolm Tzegai Madiba er superhelten for denne og fremtidige generasjoner.

– Han gir stemmeløse en stemme og står opp for andre, ved å ta opp viktige saker som urettferdighet, rasisme og mobbing. Derfor er vi begeistret og beæret over å være med på laget på dette utrolig spennende tidspunktet.

Forfatter Josef Tzegai Yohannes og produsenten av The Urban legend, Sajid Malik er klare for å samarbeidet med det anerkjente selskapet The Blair Partnership. (Ola Eggen)

En del av pensum

Tegneserie som først ble utgitt i Norge i 2012, har siden den gang etablert seg som en av Norges mest populære tegneserier.

Seinest i 2021 vant The Urban Legend OXLO-prisen, og ikke minst har tegneserien også vunnet flere internasjonale priser. The Urban Legend er også en del av skolepensum i utlandet og på barne- og ungdomsskolen i Norge.

– Vi har opp gjennom årene fått mange forespørsler om representasjon både fra Norge og utlandet. Nå føler vi tiden er rett, og The Blair Partnership føles som et riktig hjem for The Urban Legend, sier produsent Sajid Malik.

Både forfatter og produsent vil ikke si noe mer om hva denne signeringen kan bety for dem på nåværende tidspunkt.

