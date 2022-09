112 lærere ved skolen tas ut i streik: – Ikke overraskende

Fredag kom nyheten om at lærerstreiken trappes opp igjen. 300 nye lærere tas ut i streik fra og med onsdag i neste uke.

Denne gang er det i hovedsak lærere i Drammen som omfattes av streikeuttaket.

112 lærere tas ut ved Åssiden videregående skole, og 62 ved Drammen videregående skole.

– Vi fortsetter å streike fordi vi tror på et resultat. Og fordi det er mulig å avslutte denne streiken med et resultat lærerne kan leve med, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Tror på tiltak etter skoletid

Åssiden VGS er Norges største yrkesfaglige skole, og har totalt 250 lærere. Rektor Ann-Mari Henriksen sier at de var forberedt på at skolen skulle omfattes av steiken.

– Jeg er ikke overrasket over at våre lærere nå tas ut i streiken, med opptrappingen som har vært siden juni. Nå prøver vi å få oversikt over hvilke klasser og fag som blir berørt, og så skal vi sørge for daglig informasjon til elevene og foresatte, slik de kan følge med på konsekvensene.

Dette er skolens fjerde runde med streik på ti år. Henriksen sier mange av deres 75 klasser blir berørt.

– Basert på tidligere streikeerfaring ved skolen, kan dere sikre at elevene ikke faller bakpå med undervisningen?

– Vi må se om dette varer en dag eller i en lengre periode. De dagene elevene er uten lærere mister de jo undervisningen, men vi vil tro tilbudet om leksehjelp og ulike støttetiltak blir mer besøkt etter en streik.

Hun påpeker at tre dager etter at lærerne tas ut i streik, er det høstferie i Drammen.

Elevene håper på løsning

Kort tid etter at nyheten om opptrappingen kom, meldte Aftenposten at kunnskapsminister Tonje Brenna kalte inn partene til et møte. Konflikten mellom lærerne og arbeidsgiver, KS, har så langt vært fastlåst, og streiken har blitt tidenes lengste lærerstreik.

Regjeringen kan gripe inn og stoppe streiken dersom partene ikke blir enige. Kriteriet for å gripe inn, er at det må være nødvendig, for eksempel at streiken går ut over liv og helse.

Dette kalles tvungen lønnsnemnd. Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som formelt kommer med et lovforslag som forbyr videre streik. Etter innstilling fra Kunnskapsdepartementet.

William Pettersen Steinback, elevrådsrepresentant på Åssiden VGS, håper innkallingen til kunnskapsministeren betyr at streiken ved skolen blir avblåst.

– Det er dumt om det blir slutt på undervisningen. Det kan høres litt deilig ut, men vi går glipp av så mye viktig, sier 17-åringen, som går helsearbeiderfag.

Før han snakker med Dagsavisen Fremtiden, har skolen nettopp informert klassen hans om streiken.

– Det var litt ulike meninger, men det var ikke så mange som ønsket at streiken skulle vare lenge. Mange vil gjøre det bra på eksamenene, og er redd streiken skal gå utover resultatene deres.

