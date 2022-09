Politiet beslagla luksusvarer og millioner – omreisende byggefirma siktet

Politiet har sammen med personell fra Skatteetaten, Tolletaten og omliggende politidistrikter gjennomført samordnede aksjoner mot det som kan karakteriseres som omreisende byggevirksomhet.

– De har oppsøkt huseiere selv og ønsket å skrive kontrakt på stedet, forteller avsnittsleder Terje Stubb-Olsen ved seksjon for økonomi og miljøkriminalitet i Sør-Øst politidistrikt.

Under ransakinger er det fra flere adresser beslaglagt penger, i tillegg til verdifulle luksusgjenstander.

– Vi kan ikke gå ut ennå med hvilken type luksusvarer som har blitt beslaglagt eller hvor mye penger vi har beslaglagt, men det er i millionklassen, og vi karakteriserer saken som grov hvitvasking, forteller Stubb-Olsen.

– Unndratt skatt og avgifter

Han forteller videre at politiet har fortsatt ikke oversikt over hvor mange jobber denne omreisende byggefirma har utført for huseiere, men at de har utført arbeid i blant annet Moss, Vestfold, Asker, Bærum og Agder.

– Politiet har vært i kontakt med flere av huseierne som har fått utført arbeid på sitt hus, og disse oppgir at virksomhetene som har oppsøkt dem fremstår som registrerte ved oppsøk i offentlige registre. De har derfor ikke forstått at de involverte har unndratt skatt og avgift og på den måten hvitvasket penger i mangemillionersklassen, forteller han.

De fire som er siktet bor i det sentrale østlandsområdet, og arbeidet har de fått utført av utenlandske arbeidere.

– Har de utenlandske arbeiderne vært klar over hva som foregikk?

– Politiet har ingen teori om at de utenlandske arbeiderne også har blitt lurt. De har vært klar over hvem de jobbet for, sier han.

– Hvordan har de fire stilt seg til siktelsen?

– Noen av dem har erkjent deler av siktelsen.

– Oppfordrer til å ikke kjøpe tjenester

I pressemeldingen skriver politiet at aksjonen ble gjennomført som en del av a-krimsenteret i Tønsbergs innsats mot denne typen konkurransevridende kriminalitet som ansees å være særdeles samfunnsskadelig.

Aksjonen er et ledd i a-krimsenteret i Tønsbergs satsing mot omreisende byggefirmaer som skaffer seg kunder ved oppsøkende virksomhet og som mottar betaling uten at det blir betalt skatt og avgifter. A-krimsenteret er et samarbeid mellom statlige aktører fra politi, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og Tolletaten.

– Dette er et omfattende problem som det også satses på nasjonalt. I saker som politiet har kjennskap til ser vi at det ofte brukes uregistrert utenlandsk arbeidskraft med lite kjennskap til norske byggeregler, opplyser Stubb-Olsen. A-krimsenterne i Agder og Tønsberg har i den siste tiden hatt betydelig oppmerksomhet på denne type lovbrudd og har gjennomført en rekke kontroller på arbeid både hos private og på byggeplasser.

Politiet oppfordrer publikum til å ikke kjøpe tjenester fra håndverkere som kommer uanmeldt på døren. Som kjøper av disse tjenestene kan man sitte igjen med en stor regning og har ingen garanti for det arbeidet som er utført, sier Stubb-Olsen.

