Presset koker over – tilbud for utslitte fastleger opplever kjempeøkning

Det er mindre enn én times kjøretur fra Drammen, men likevel oppleves det som at man er midt i Distrikts-Norge.

Et litt sånn avsidesliggende sted, der du ser store villaer i sveitserstil rett ved siden av åkeren. Det føles som ekte, norsk sommer. Hit kommer det leger som trenger en pustepause fra hverdagen sin. Det som skjer på Villa Sana, blir ikke journalført. Det er ikke et behandlingstilbud.

– Alt her er konfidensielt, forteller Ingunn Amble, leder for Villa Sana og spesialist i psykiatri, mens hun viser fram kursrommet, som skal føles like hjemmekoselig som en stue.

Villa Sana er et rådgivnings- og kurstilbud for leger. Målet er å styrke legers bevissthet om legerollen, forebygge utbrenthet og fremme legers helse og livskvalitet.

70 prosent økning

Amble forteller at mange setter pris på at tilbudet er konfidensielt.

– Ofte er det slik at de fleste kjenner hverandre i det lokale helsevesenet, da er det godt å komme et sted der du kan føle deg fri til å dele utfordringene dine, forteller hun.

I løpet av de fire ukene Villa Sana hadde ferie, hadde rundt 100 leger tatt kontakt for å få hjelp.

Mye av økningen i etterspørselen skyldes at flere og flere oppgaver pålegges legene. Samtidig har det vært en endring i kjønnsrollene. Flere kvinner utdanner seg til leger, og særlig blant de yngre legene bidrar kvinner og menn på lik linje også på privaten, mens de tradisjonelle rollene viskes ut. For flere passer ikke en livsstil med lange dager på jobb lenger. Den såkalte fastlegekrisen er et faktum for lengst.

Stadig flere kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og etablerte fastleger velger seg bort fra ordningen. I dag står 175.000 nordmenn uten fastlege.

Det er en økende andel kvinner og leger under 34 år som nå tar kontakt for å få hjelp på Villa Sana.

– Før pleide man å si «jeg er lege», nå sier man oftere «jeg jobber som lege». Dette sier noe om en endring i holdning til plassen jobben skal ha i livet, sier Amble.

Villa Sana ble bygget i 1998. Bygningen ble bygget i sveitserstil for å skape de rette omgivelsene for de som kommer dit. (Hina Aslam)

Spurte ikke om hjelp

– Legene forteller om en hverdag hvor det er fullt kjør hele tiden. De drar kanskje hjem fra kontoret i rundt fem-seks-tiden, spiser og setter seg foran skjermen igjen. Med et slikt arbeidspress blir ikke andre sosiale aktiviteter prioritert. Dette fører også til problemer i privatlivet. Mange føler, naturlig nok, et stort ansvar for pasientene, et ansvar de må jobbe ekstra for å oppfylle. Med det følger stor arbeidsmengde og press, og slik kommer man inn i en ond sirkel, forteller hun.

Hun sier at mange beskriver søvnproblemer, bekymringer for å gjøre feil eller usikkerhet rundt egen kompetanse. Andre opplever overbelastning med stress, utmattelse eller konflikter.

Ofte er det en kombinasjon av jobbrelaterte og private belastninger. De uttrykker frykt for å ikke takle arbeidssituasjonen videre.

De fleste er likevel i full jobb, mens andre ikke er i arbeid når de kommer til Villa Sana, enten grunnet sykmelding eller fordi de har falt ut av arbeidslivet. De beskriver å ha stått i stort arbeidspress, samtidig som de over tid hadde prøvd å skjule eller «normalisere» tydelige og til dels alvorlige symptomer på psykisk eller somatisk sykdom til det til slutt har sagt stopp.

For å komme inn på medisinstudiet må man som kjent ha gode karakterer.

– Så dette er jo mennesker som ofte er pliktoppfyllende og er vant til å jobbe hardt, men likevel blir mange av dem overrasket over den reelle arbeidshverdagen, sier hun og legger til:

– Tidligere har det også vært slik at flere ikke spurte om hjelp når de trengte det. De brukte heller selvmedisinering, alkohol eller den kunnskapen de selv satt på for å komme ut av den onde sirkelen. Men heldigvis har ting forandret seg siden tilbudet åpnet opp i 1998. Flere har blitt flinkere til å be om hjelp, forteller hun.

Ingunn Amble, leder i Villa Sana forteller at bare i løpet av juli måned hadde hundre leger tatt kontakt for delta på deres tilbud. (Hina Aslam)

Kutter ned pasientlister

Amble forteller videre at de bruker mye tid på kartlegging av legens livssituasjon, og tilbyr rådgivning som er tilpasset behovet. Noen har et ønske om veiledning, råd og «redskaper» for å kunne møte situasjonen de står i på en bedre måte eller råd om hvordan de skal komme seg tilbake til arbeidslivet etter sykemelding.

– Tilbudet ble brukt av 200 leger i året for ca. ti år siden, i 2021 var 500 leger på kurs eller til rådgivning. Målet er at de skal få et tilbud etter to-til-tre uker fra de tar kontakt, for mange er terskelen høy for å spørre om hjelp. Nå er dessverre situasjonen slik at vi har minst to måneders ventetid grunnet mengden av henvendelser, sier hun.

Når man kommer til Villa Sana tilbyr de én-til-én rådgivning, digitalmøte eller kurs. På ukeskursene tar de inn ni leger om gangen, som er sammen på Villa Sana i fem dager.

– Flere tar i etterkant ulike grep for å endre hverdagen. Det vil være individuelt hva som er realistisk og også hva som passer for den enkelte, forteller Amble. Det er ofte krevende overveielser og valg som det er viktig å ha tid og ro til å ta.

Marte Kvittum er leder for Norsk forening for allmennmedisin. Hun synes at det er positiv at flere leger deltar på tilbudet hos Villa Sana, som er et forebyggende tiltak. (Thomas B Eckhoff/Thomas Eckhoff/Den norske legefo)

Tilbudet bør styrkes

Tidligere studier har vist at tilbudet ved Villa Sana oppleves nyttig, og at det blir en tydelig bedring i legenes situasjon etterpå.

Marte Kvittum, som er leder for Norsk forening for allmennmedisin, sier at det har blitt vanskeligere å være fastlege enn før. Ifølge henne jobber fastleger 55 timer i snitt i uken.

– Det er positivt at flere søker hjelp siden vi vet at flere leger har før vegret seg til å søke hjelp, sier hun.

Hun forteller at terskelen for å sende inn en klagesak har også blitt mindre, og det gjør at flere er redde for å få en klagesak mot seg.

– For nesten alle fastleger så oppleves det å få en klagesak mot seg veldig dramatisk, sier hun.

Kvittum mener at det må en holdningsendring til og leger må innse at de også kan gjøre feil.

Derfor er det viktig å finne et system som kan trygge leger, mener hun.

– Villa Sana er et fantastisk tilbud, men det er hovedsakelig finansiert av Legeforeningen. Her burte staten bidra økonomisk for å styrke dette tilbudet, sier hun.

– Er det slik at fastleger begynner selv å bli pasienter?

– De er jo vanlige mennesker de også, og det er klart en 55 timers arbeidsuke tærer på, sier hun.

