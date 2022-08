Sylo Taraku om Rushdie angrepet: – Jeg er rystet, men ikke overrasket

Samtidig må det legges press på autoritære regimer slik at de aldri igjen truer ytringsfriheten gjennom religiøse fatwaer mot intellektuelle i Vesten, mener han.

– Jeg har nettopp lest nyheten og er rystet, men ikke overrasket, sier forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda, Sylo Taraku.

I kveld ble den britiske forfatteren Salman Rushdie, som har levd med drapstrusler i over 30 år, knivstukket. Han opereres nå i New York etter at han ble knivstukket under et litteraturarrangement.

Rushdie er forfatter av Sataniske vers» og tar for seg en muslimsk legende om at profeten Muhammed i et svakt øyeblikk skal ha åpnet for andre guddommer enn Allah, for så å innse at han var blitt forledet av en falsk åpenbaring fra Djevelen. Boken skapte store protester, beskyldninger om blasfemi og oppfordringer til drap.

I 1989 ble det utstedt en fatwa av Irans leder, ayatolla Ruhollah Khomeini. Denne fatwaen krevde at Rushdie og andre som publiserte boka måtte henrettes etter å ha skrevet noe han mente var blasfemisk mot Islam.

– Tjente på kritikk

– Jeg har muslimsk bakgrunn og har lest denne boken, og jeg reagerte ikke på noe som helst i denne boken, sier Taraku, men likevel skapte denne boka uro i den muslimske verden.

Taraku mener at Khomeini har tjent på å utstede denne fatwaen.

– Fatwaen mot Salman Rushdie ble brukt politisk for å styrke presteregimet i Iran, både internt og eksternt. Khomeini ønsket å bli oppfattet som en stor muslimsk leder. Gjennom å skape en blasfemisak og få mye kritikk fra Vesten, ville han fremstå som en forsvarer av islam og alle verdens muslimer, sier han.

Men ifølge Taraku så er sannheten det at det er veldig få muslimer som har lest boken. Mange har fulgt Khomeini blindt.

Gunnar Sønstebys Pris William Nygaard var forlegger for Rushdie i Norge, og ble selv skutt i et attentat i 1993. Foto: Heiko Junge / NTB (Heiko Junge/NTB)

– Slag mot ytringsfriheten

– I ettertid har Rushdie levd i skjul og med livvakter rundt seg. Etter hvert har han hatt flere møter med muslimske ledere for å prøve å finne en løsning slik at han kunne få mer frihet. Han har sikkert tenkt at ting har roet seg ned, men noen fanatikere har nok følt på en forpliktelse over å fullføre Khomeinis fatwa, sier han og legger til:

– Dette er et slag mot ytringsfriheten og det er klart at dette kan virke skremmende for de som lever med trusler rettet mot seg fra religiøse fanatikere. Dette viser nok en gang hvor viktig det er å solidarisere seg med dissidenter samtidig som vi legger press på autoritære regimer slik at de aldri igjen truer ytringsfriheten gjennom religiøse fatwaer mot intellektuelle i Vesten.

Denne fatwaen fikk også konsekvenser i Norge.

11. oktober 1993 ble Nygaard skutt og livstruende skadet utenfor sin bolig. Mordforsøket knyttes til at Nygaards forlag Aschehoug som utga den kontroversielle boken til Rushdie.

– Rushdie har betalt en høy pris. Han er en ledende forfatter som har betydd enormt mye for litteraturen, og han har funnet et godt liv i USA. Derfor er det dobbelt så tragisk dersom dette viser seg å faktisk være et attentat, har Nygaard utalt seg til NTB.

