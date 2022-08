– Alt vi kan gjøre er å håpe på det beste og forberede oss på det verste.

Fra hjemmet sitt på Skjetten snakker Angela Juichu Wang med Dagsavisen på telefonen.

Taiwan har dominert i nyhetsbildet siden Nancy Pelosis besøk, og Kinas militære svar. Overskriftene den siste uka har vært overveldende. «Vil Kina Invadere?», «Kina strammer grepet» og «Vil ikke nøle med å gå til krig hvis Taiwan erklærer selvstendighet». Angela Juichu Wang har lest dem alle sammen.

Reiser til hjemlandet for å stemme

Wang har bodd i Norge sammen med ektemannen og deres to sønner siden 2007. I dag bor de to på Skjetten utenfor Oslo, men etter 14 år i Europa er båndet til hjemlandet fremdeles sterkt.

Nesten hver eneste sommer drar hun og familien tilbake til Taiwan for å besøke familie og venner, men det er ikke bare for å feriere at hun tar den lange reisen.

Helt frem til Norge godtok dobbel statsborgerskap beholdt hun sitt gamle pass, i dag har hun to. Det er det én viktig grunn til.

– Jeg reiser alltid tilbake hver gang det er presidentvalg. Det er viktig for meg å stemme slik at Taiwan styrker demokratiet og får beholde uavhengigheten sin.

Wang sier hun er langt fra den eneste utvandrede taiwaneseren som reiser langt for å involvere seg i øyas fremtid.

– Det er mange taiwanesere som reiser hjem for å stemme. Vi blir der en ukes tid og så drar vi tilbake til livene våre igjen.

Ser positivt på internasjonal oppmerksomhet

I dag ligger Taiwan på topp ti-listen over verdens mest demokratiske land, og regnes som et av de rikeste landene i Asia. Men bare noen få land anerkjenner Taiwan som selvstendig stat og selv om landet har selvstyre, krever Kina at landet skal være underlagt kinesiske styresmakter. Mange er bekymret for hva som vil skje dersom Kinas kontroll over landet øker.

– Er du redd for landets fremtid?

– Selvfølgelig, vi er bekymret. Vi ser hva som skjer med Russlands invasjon av Ukraina. Mange frykter at Taiwan blir de neste. De fleste jeg kjenner i Taiwan er bekymret, men ikke redde, sier Wang.

Etter at Kina satte i gang militærøvelsen som omringer øya, etter at Nancy Pelosi landet i hovedstaden Taipei, har den internasjonale oppmerksomheten eksplodert. Allerede da Pelosi var på vei, fulgte internasjonale medier med på flighten.

Natt til fredag meldte kinesiske medier at det er første gang det er avfyrt testmissiler over Taiwan. Også forsvarsdepartementet i Japan opplyser at kinesiske raketter antas å ha fløyet over Taiwan. Dette gjelder fire av ni missiler som japanerne har registrert, skriver NTB.

Kina startet de omfattende øvelsene torsdag, etter at den amerikanske toppolitikeren Nancy Pelosi hadde besøkt Taiwan. Etter planen skal øvelsene vare til søndag. Men hva som skjer etter det, vet man lite om.

Glad for Pelosis reise

Wang har selvfølgelig fått med seg at mange i media er kritiske til den amerikanske kongresslederens besøk, men selv mener hun at besøket var viktig.

– Vi er glade for at verdensledere reiser til Taiwan. Hvis landet skal være trygt, må det få internasjonal oppmerksomhet.

Når Wang snakker med familie og venner i Taiwan, forteller de at livet går sin vante gang. Der det ingen panikk i stemmene deres. Keep calm and keep watching, sier de til hverandre, hold deg rolig og følg med.

