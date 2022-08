Bryggerisjef fortviler over strømprisene: – Jeg hadde aldri hatt samvittighet som folkevalgt til å ta ferie

Strømsituasjonen har vært krevende for mange de siste månedene, flere krever nå tiltak.

– Jeg hadde aldri hatt samvittighet som folkevalgt og folkebetalt politiker til å ta ferie når næringslivet får så store økte kostnader, sier bryggerisjef i Aass bryggeri, Christian Aass

Aass bryggeri er landets eldste bryggeri, etablert i 1834 og er i dag en moderne industribedrift som drives av familiens femte generasjon i Drammen.

Aass ropte varsku for nesten et helt år siden. Dette ble til og med markert i oktober 2021 ved å slå av fasadelys på Aass bryggeri, som har vært på hver eneste kveld siden 1937. Han forteller videre at det var for sju måneder siden at ting begynte å bli ille.

– I sju måneder har man hatt mulighet til å komme med tiltak, men ingenting er dessverre blitt gjort, sier han.

Bryggerisjef i Aass Bryggeri, Christian Aass håper at regjeringen kommer med tiltak for å redde norsk næringsliv. (Simen Falck)

– Ulike konkurransevilkår i nord og sør

Bryggeriet i Drammen opplever nå økt konkurranse, ikke bare fra utlandet nå som grensene har åpnet etter pandemien, men også mer konkurranse fra bryggerier i andre deler av Norge.

Det er fordi det er svært store forskjeller på hva du betaler for strømmen innad i landet.

Aass forteller om en konkurransevridning hvor bryggerier i Nord-Norges og Trøndelags strømsone har et konkurransefortrinn som følge av at de slipper den store strømkrisen.

– Fra før av er det slik at flere bedrifter flagger ut av Norge fordi det rett og slett er rimeligere og etablerer seg i våre naboland. Dette har allerede gjort konkurransen mer utfordrende, og nå har vi fått denne strømkrisen på toppen som gjør at vi konkurrerer med bedrifter i samme land uten like konkurransevilkår. Det skal jo være like konkurransevilkår i et land, sier Aass.

Han ønsker ikke å gå inn på hvor stor forskjell det er på deres strømregning, men beskriver det som betydelig.

– Vi har vært opptatt av bærekraft. Allerede i 2006 satte vi i gang prosjekter som skulle redusere vårt energiforbruk, og dette har vi jo hatt stor nytte av nå, men likevel er situasjonen uforutsigbar og krevende, sier han.

Aass sier at dette er ikke sutring, men heller et varsku.

– Vi har flinke ansatte som tilpasser seg, og flere av våre kunder heier på oss. Og mange av kundene bryr seg mer om identiteten til produktet enn før, og ikke minst hvor det er produsert, sier han.

Han er overrasket over at regjeringen ikke har kommet med noen form for tiltak, mens flere land allerede har flere tiltak på plass.

– Politikerne skal være tett på befolkningen, det er dette de får lønn for. Her har de dessverre ikke vært tett på og næringslivet har blitt glemt, sier han og forteller videre at man må ikke glemme at næringslivet skaper arbeidsplasser og gir tilbake til velferdsstaten. Hvis ikke tiltakene kommer på plass vil det føre til at flere bedrifter flytter til utlandet og det vil igjen bety at landet blir mindre selvforsynt.

[ Opplever ikke krisestemning rundt strømprisen ]

Korona pressekonferanse Drammen Ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg (Ap), krever tiltak fra regjeringen. Foto: Terje Bendiksby / NTB (Terje Bendiksby/NTB)

Flere krever tiltak

For noen dager siden gikk to Arbeiderparti-ordførere sammen for å kreve at Støre-regjeringen kommer med tiltak mot de høye strømprisene.

– Er det fordi politikeren nå har fått strømregningen fra hytta at man reagerer? spør bryggerisjef og legger til at de burte å ha gjort noe for sju måneder siden.

02. august var det en digital samling Ap har jevnlig for sine ordførere. Her håpet ordførerne på svar om hva regjeringen kommer til å gjøre videre, men heller ikke etter dette møte kom det noen konkrete tiltak.

Ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg sier at hun støtter sine kolleger i Stavanger og Kristiansand.

– Dette er svært utfordrende for våre bedrifter. Vårt næringsliv har vært hardt rammet under pandemien, og de får nå denne utfordringen i tillegg, mens konkurrenter i nord får et konkurransefortrinn, sier hun og nevner at et godt eksempel er jo en av hjørnesteinsbedrifter, Aass bryggeri i Drammen.

Hun skal ha et møte med bryggerisjefen for å få et nærmere innblikk på utfordringene de møter på.

Berg var også til stede under den digitalsamlingen.

– Dette møte var ikke spesiell for bare denne saken, for vi har jevnlige møter med vår partiledelse og ikke minst Jonas og ministerne fra AP som er på de områdene som skal tas opp. Utrolig flott at de er så tett på, og ønsker tilbakemelding fra oss som er nærmere innbyggerne. Vi hadde et godt møte hvor ledelsen var veldig lydhør, samtidig som de kom med gode tilbakemeldinger. Vi forventer fortsatt tiltak, men det er svært viktig med de riktige tiltakene. Derfor er slik dialog og kommunikasjon viktig, sier hun.

[ Likestrøm, vekselstrøm og motstrøms ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen