Lan Marie Berg om migrenepasienter: – Det er som å leke med ilden

Stortingsrepresentant for MDG, Lan Marie Berg, går nå sammen med SVs Kathy Lie og Marian Hussain, og fremmer et forslag for Stortinget der de sammen krever at de nye reglene for migrenemedisin opphører raskest mulig.

1. april i år måtte pasienter med migrene bevise at de trenger medisinen sin etter 18 måneders bruk, og det ved å ta en tre måneders pause fra den. Pasientene må også gjenta prosessen hvert tredje år.

Det betyr at flere migrenepasienter som går på CGRP-hemmerne, slik som Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab) og Emgality (galkanezumab), tvinges av helsemyndighetene til å avbryte sitt forbruk. Dette er for å sile ut de pasientene som kan klare seg uten den.

– Det er som å leke med ilden. Vi kan risikere at disse pasientene kan få alvorligere tilbakefall og en dypere migrene dersom de blir påtvunget en slik pause fra medisinene sine, sier Lan Marie Berg.

Berg er opprørt over de nye reglene.

– Mange av disse pasientene har etter mange år med store smerter endelig funnet en medisin som hjelper. Å påtvinge alle en slik pause fordi man skal spare penger, mener jeg er helt hårreisende, sier hun.

Beate Aannerød (35) fortviler over nye regler fra helsedepartementet som vil føre til at hun gang på gang må bevise at hun trenger sin migrenemedisin. (Hina Aslam)

Tvinges tilbake til mørkt soverom

En av de som kommer til å merke dette på kroppen er migrenepasient Beate Aannerød (35) fra Drammen. Hun er blant de 10.000 migrenepasienter i Norge som er avhengig av migrenemedisin.

Hun tvinges nå tilbake til det mørke soverommet i tre måneder, men det som gjør ekstra vondt er at hun blir fratatt muligheten til å være en aktiv mor for sønnen sin i denne perioden.

– En pause vil sende meg inn i smertehelvete. Jeg gråt av angst da reglene kom. Skal jeg bli fratatt tid med sønnen min i minimum tre måneder for å sjekke at jeg fortsatt har en kronisk lidelse jeg har hatt siden jeg var fem år? spør hun.

Her forteller Beate Aannerød hva det vil bety for henne hvis hun må slutte med migrenemedisinen sin (Dagsavisen)

Etter mange klager fra pasienter, arbeidsgivere og pasientforbundet Hodepine Norge, har man i siste liten åpnet for at de aller sykeste kan avbryte behandlingspausen, men organisasjonen Hodepine Norge forteller at dette gjelder alt for få brukere, fordi myndighetene igjen har satt ned for strenge kriterier.

Flere partier har reagert etter at de hørte historien til Aannerød, som Høyre, SV, MDG og Frp.

– Jeg tror ikke pasienter ønsker å bruke medisiner som ikke fungerer. I stedet for å sende mennesker ut i et smertehelvete og la migrenepasienter bli forsøkskaniner burde man finne andre løsninger sammen med nevrologer, pasienter og myndigheter, sa stortingsrepresentant, Bård Hoksrud (FrP).

– Salget av CGRP-hemmere til pasienter med kronisk migrene i Norge er langt høyere enn våre naboland. For å sikre riktig bruk har Legemiddelverket i samarbeid med Helsedirektoratet derfor gjort en gjennomgang av kriteriene for å få rett til medisinen på blåresept, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap). (Esten Borgos, Borgos Foto AS)

Statssekretær ved Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng, har tidligere forklart at bakgrunnen for de nye føringene er at langt flere enn forventet har fått medisinen. Kostnadene har derfor økt betraktelig.

I løpet av de første to årene med refusjon fikk ca. 3.500 svenske pasienter stønad til minst én migrenemedisin. I Norge fikk i underkant av 10.000 pasienter stønad. I Danmark er det satt en kapasitetsbegrensning ved at maksimalt 600 pasienter kan behandles til enhver tid.

– Vi må sikre at folketrygdens midler brukes til de pasientene som trenger behandlingen mest. Samtidig er det minst like viktig å påse at pasienter ikke blir stående på behandling som ikke har god effekt, sa han.

Stortingsrepresentant Kathy Lie (SV) mener at dette må være opp til den enkelte legespesialisten som behandler pasienten å avgjøre når det er på sin plass å forsøke en behandlingspause. (Hina Aslam)

– Har vært underbehandlet i mange år

– Regjeringa er redd for at disse pasientene skal overbehandles. Sannheten er at de aller fleste som sliter med migrene har vært underbehandlet i årevis før de endelig har funnet en medisin som virker, og nå skal de tvinges til pauser i behandlingen som gjør dem uføre og sender dem tilbake til et mørkt rom, sier stortingsrepresentant Kathy Lie (SV).

Hun sier at dette er en sykdom som rammer flest kvinner. Kvinnehelse prioriteres lavere enn menns helse.

– La dette være opp til den enkelte legespesialisten som behandler pasienten å avgjøre når det er på sin plass å forsøke en behandlingspause. Det må være lov å spørre seg om det samme hadde skjedd med andre helsefremmende medisiner, som ikke omhandler en typisk kvinnesykdom, sier hun.

