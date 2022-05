Drammen overdøvet Sian: – Denne støtten har vi etterspurt lenge

– Det er veldig vakkert å se at nesten ingen muslimske ungdommer er her i dag, og samtidig se at de som har møtt opp og tar avstand er ikke muslimske ungdommer. Denne støtten har vi muslimer hele tiden etterspurt. De er her på våres vegne, sier Nasim Rizvi, nestleder for Drammen og omegn tro- og livssynsforum (DOTL).

Det var lite oppmøte under Sian-demonstrasjonen i Drammen, og alt gikk fredelig for seg. Sist Sian var i Drammen ble det innbrakt seks personer. Primært var dette personer under 18 år.

Stemningen på Strømsø torg den gangen ble beskrevet som veldig amper av politiet, da det ble kastet flere kilo egg inn mot den lovlige demonstrasjonen.

Hilal Kømurcu og Nasim Rizvi er både medlemmer av Drammen og omegn tro- og livsynsforum (DOTL) og Buskerud Innvandrerråd (BIR). (Hina Aslam)

Klarte å overdøve

– Det vi så sist er ikke typisk for oss drammensere og muslimer. Det var noe ekstraordinært som skjedde. Vi ønsker ikke å ha dette stemplet hengende på oss, og nå ser vi endelig at hele Drammen har mobilisert seg. Jeg er glad for at vi drammensere klarte å overdøve Sian, sier hun.

Rizvi Hun ønsket å se flere politiske partier som kom for å vise sin støtte til muslimer, men selv om man ikke ser så mange her så har jo nettopp det vært vår oppfordring, men det har vært mange her som har jobbet for å få til dette.

[ Barn skal ha blitt truffet av tåregass under Sian-demonstrasjon ]

Martin Vestøl, Hilal Kømurcu, Bijan Gharahkhani og Nasim Rizvi fungerte som vektere under Sian demonstrasjon. (Hina Aslam)

Frivillige fungerte som vakter

Det var et par personer som lot seg provosere av Sian, men før de rakk å reagere var medlemmer i DOTL eller Buskerud innvandrerråd med gule vester raskt på plass for å roe de ned.

Leder for Buskerud innvandrerråd, Bijan Gharahkhani stilte opp med roser, og sier at meningen med vestene er å fungere som vakter for å bevare freden.

– Jeg synes politiet har gjort en veldig god jobb her, og hele samfunnet viser ansvar her. Alle har dratt lasset sammen, sier Gharahkhani.

Her tar frivillige tak og roer ned personer under Sian demonstrasjon. (Hina Aslam)

– Viktig med fredelig motstand

Magny Nilsen, leder i Rødt, hadde tidligere arrangert en motdemonstrasjon på samme tidspunkt som Sian-demonstrasjonen. Men som de valgte å avlyse og støttet opp heller DOTL og Buskerud innvandrerråd.

- Flere moskeer og ikke minst kommunen har oppfordret folk til å ikke å møte opp, dere oppfordrer til det motsatte, hvorfor det?

– Rasister er ikke velkomne i Drammen, derfor er det viktig å vise motstand på en fredelig måte, sier hun.

Øyvind Aas, politistasjonssjef i Drammen er glad for at det ikke ble noen skader under Sian demonstrasjonen i år. (KENNETH LIA SOLBERG)

Politistasjonssjef er takknemlig

Politistasjonssjef i drammen, Øyvind Aas er glad for at ting gikk roligere for seg en sist gang Sian hadde demonstrasjon i Drammen.

– Jeg er takknemlig for de gode kreftene i byen, sier politistasjonssjef i Drammen, Øyvind Aas.

Politistasjonssjefen forteller videre at takket være erfaringer de gjorde sist og ikke minst flere frivillige som engasjerte seg, resulterte i en fredelig motdemonstrasjon.

Han sier at det har vært flere som har dratt lasset sammen, blant kommunen, frivillige organisasjoner og det religiøse miljøet.

Denne gangen hadde politiet sperret opp store deler fra Strømsø torg, som sist var åpent. I tillegg var det visiteringsposter, der alle som ønsket å komme nærmere måtte bli sjekket av politiet.

Et av tiltakene som kommunen gjorde var å arrangere en gratis konsert med artisten Hakeem for ungdommene i byen.

Leder for Stopp islamiseringen av Norge (Sian) er på plass i Drammen. De hadde tidligere lovet å ikke brenne Koranen og det gjorde de ikke. (Hina Aslam )

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen