Imam samarbeidet med politiet – hevder han ble slått og sprayet med tåregass

– Når vi har et så godt samarbeidet med politiet, kommunen og føler oss ett med resten av befolkningen her i byen, så føles det som et svik fra politiet, sier imam Bashar Shaqura ved Sandefjord moske.

I forkant av den mye omtalte Sian-demonstrasjonen i Sandefjord, der politiet brukte tåregass, tok politiet kontakt med moskeen med ønske om et samarbeid. Imam Bashar Shaquras kollega, Mahmoud Alzeer, tok på seg rollen som vakt, og sto mellom motdemonstrantene og politiet. Derfor ble Shaqura svært overrasket da han så det han beskriver som kollegaen bli sprayet med tåregass og slått med en batong i beinet av politiet.

Alzeer forteller selv at han fikk beskjed fra en politimann om at demonstrasjonen var ferdig, og at han kunne videreformidle at nå kunne motdemonstrantene dra.

– Jeg snudde meg og begynte å snakke på arabisk. Mens jeg snakket kom det en annen politibetjent og slår meg på beina med en batong, så sprayer han tåregass rett i ansiktet mitt. I fire dager var jeg rød og brent i ansiktet. Øynene svei og jeg hostet mye, beskriver han.

Han forteller at han er dypt skuffet over politiet.

– Vi har alltid hatt et godt samarbeid med politiet i byen, men nå er jeg veldig skuffet over dem. De må jo ikke hatt noe form for kontroll når de sprayet meg som var der for å hjelpe dem.

Imam Bashar Shaqura i Sandefjord moske, mener at politiet kunnde gjort mindre skade ved å ikke bruke tåregass. (Hina Aslam)

Reagerer på bruk av tåregass mot ansikt

Politistasjonssjef i Sandefjord, Siw Thokle, bekrefter at de tok kontakt med moskeen i forkant av Sian-demonstrasjon.

– Vi ønsket kontakt med ansvarlige voksne som kunne roe ned situasjonen hvis den eskalerte. Da er moskeen et av de stedene vi tar kontakt med, sier hun.

Informasjonen om at politiet skal ha slått imamen og brukt tåregass på ham er ukjent for politisjefen.

– Vi må få fram hva som faktisk har skjedd i denne saken. Vi ønsker derfor en dialog med imamen. Det skal ikke være slik at når politiet selv ber om hjelp fra moskeen og de strekker ut en hjelpende hånd at de opplever seg dårlig behandlet av politiet, sier hun.

Dagsavisen Fremtiden har sett video som viser at det er god tone mellom imamen og politiet under demonstrasjonen. Andre videoer viser også at politiet sikter rett mot ansiktet til en demonstrant som rister på gjerdet og sprayer.

Imamen mener at politiet burde å unngå å sikte på ansiktet til demonstrantene, for å volde minst mulig skade, men heller brukt sprayen på en annen måte.

[ Se video: Det den fremmede kvinnen gjorde under Sian-demonstrasjonen, rørte imamen ]

Se videoen av hvordan politiet brukte tåregass:

Demonstranter under Sian-demonstrasjon (Dagsavisen)

Tilfeldig offer

Osman Izdin er fra Syria og har bodd i Norge i sju år, og han dro til demonstrasjonen av ren nysgjerrighet for å få vite hva Sian tenker om islam. Han sto litt lenger unna motdemonstrantene, men likevel ble han truffet av tåregassen som politiet brukte.

– Jeg fikk tåregass i øyet. Og det svei mye. Politiet sprayet på alle som sto der, og skilte ikke mellom de som var fredelige demonstranter. Det virket som politiet bare var der for å passe på de fire medlemmene fra Sian, og ikke klarte å bevare freden mellom oss som bor i samme by, sier han.

Osman Izdin fra Syria kom til demonstrasjonen for å høre Sian sine synspunkter. Selv om han sto langt unna fikk har tåregass i øyet. (Hina Aslam)

Ifølge politiet skal tåregass som hovedregel kun benyttes når man forgjeves har forsøkt mindre inngripende måter å ivareta sikkerheten på.

Dagsavisen har skrevet tidligere om at flere barn og tilfeldige forbi passerende fikk tåregass på seg.

– I demonstrasjonen i Sandefjord var motdemonstrantene i ferd med å ødelegge politiets sperringer. Personene som ristet og rev i gjerdene fikk en rekke pålegg om å fjerne seg og trekke unna. Enkelte etterkom påleggene, mens flertallet ignorerte dem. Noen av de som nektet å fjerne seg hadde med barn. De fikk derfor en rekke advarsler før politiet så det helt nødvendig å benytte tåregass for å opprettholde sperringene, forteller politisjefen.

[ Politiet bruker tåregass mot Sian-motdemonstranter i Sandefjord ]

Politistasjonssjef i Sandefjord, Siw Thokle bekrefter at de tok kontakt med moskeen i forkant av Sian-demonstrasjon. (Politiet)

– Kunne latt dem riste på gjerdet

Imamene mener politiet skulle heller latt noen demonstranter riste litt på gjerdet, enn å bruke tåregass. Han forteller at gjerdene er satt sammen på en slik måte at de nesten er umulige å dytte ned, og at dette er et bevisst tiltak fra politiet sin side.

– Jeg synes at det hadde gjort mindre skade hvis politiet hadde latt noen demonstranter riste litt på gjerdet enn å ty til tåregass som gir mye mer skade og som rammet flere fredelige demonstranter, og ikke minst tilfeldige forbi passerende, sier Shaqura.

Politisjefen bekrefter at de bevisst benyttet gjerder som skal være vanskelig å forsere, men hun er ikke enig i at det er bedre å la mot demonstranter riste på gjerdet.

– Det kommer jo til et punkt at gjerdene går i stykker hvis de får massivt trykk, sier hun og legger til at et av gjerdene gikk i stykker under demonstrasjonen.

Politiet har fortsatt ikke sluttført etterforskningen mot en rekke personer som ikke etterkom politiets pålegg, kastet stein eller nektet å oppgi ID.

– Sett i etterkant, kunne politiet gjort noe annerledes?

– Politiet vil alltid evaluere slike hendelser for å identifisere læringspunkter, sier politisjefen.

– Imamen er skuffet og frustrert og mener politiet misbrukte makten sin under demonstrasjonen, hva vil du si til det?

– Etter politiets syn benyttet vi den makten som var nødvendig for å opprettholde sikkerheten for demonstranter og motdemonstranter på stedet, svarer hun.

På spørsmålet om politiet kunne unngått personskade dersom de ikke sprayet direkte på ansiktet til motdemonstrantene, svarer hun ikke.

[ Ti anmeldt etter Sian-demonstrasjon ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen