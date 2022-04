Se video: Det den fremmede kvinnen gjorde under Sian-demonstrasjonen, rørte imamen

– Jeg oppfordre alle muslimer til å ta med seg et bønneteppe til neste Sian-demonstrasjon. Dette kommer de til å bli ekstrem irritert og opprørt av, sier imam Bashar Shaqura ved Sandefjord moske.

Moskeen i Sandefjord hadde i forkant bedt medlemmene sine om å ikke mot-demonstrere da Stopp islamiseringen av Norge (Sian) demonstrerte i forrige uke. Samtidig hadde de tett dialog med politiet i Sandefjord, og avtalte at flere av styremedlemmene skulle dukke opp for å roe ned eventuelle opprørte medlemmer.

– Vi regnet med at flere ville dukke opp. For oss er Allah helligere enn våre barn, og barn er jo noe av det mest dyrebare du har, forklarer han.

Innsatsen til tross, markeringen endte med at Sian brant en koran og politiet måtte bruke tåregass mot flere personer som gikk løs på gjerdene.

Se video: Kvinnens støttemarkering rørte Bashar Shaqura:

Prøvde å kontrollere situasjonen

I et forsøk på å roe ned situasjonen, samlet Shagura en gjeng i bønn.

– Hvordan kan vi roe ned situasjonen nå? tenkte jeg. Muslimer har respekt for Allah, og under bønn er fokuset kun ham. Om de ikke vil be så kommer de til å respektere bønnen og kommer til å roe seg ned, konkluderte han.

Shaqura sier at han fikk reaksjonen han ønsket seg, og forteller at flere ble rolig og valgte å gå hjem eller til moskeen etter bønnen.

Oppi alt dette oppdaget Shaqura noe som rørte ham dypt. Det han oppfattet som en ikke-muslimsk kvinne valgte å vise sin støtte til muslimene ved å be sammen med dem. Kvinnen gikk i «sajjda», som betyr å knele og legge pannen sin ned på bakken under bønn.

– Jeg vet ikke hvem det er, men jeg takker henne for at hun viser solidaritet med oss. Hun viser at selv om hun ikke er muslim så respektere hun oss, sier han.

Fremover har Sian varslet flere demonstrasjoner, blant annet i Drammen og Kongsberg, henholdsvis lørdag 14. og fredag 20. mai. Shagura har en klar oppfordring til muslimer som vurderer å se på demonstrasjonene.

– Om du bestemmer deg for å dra, så ta med et bønneteppe og be. Jeg tror dette vil vise at islam handler om fred. Selve ordet islam betyr å overgi seg til gud. Be og overgi deg, slik bevarer du fred og roen og mest av alt får du mer sympati av ikke-troende. Og så tror jeg at Sian selv vil bli ekstremt irritert og opprørt.

[ Sian satte fyr på Koranen i Sandefjord – flere motdemonstranter pågrepet ]

SIAN demonstrasjon Leder i SIAN, Lars Thoresen Sier å be bønn i et offentligrom er en politisk maktdemonstrasjon. Foto: Torstein Bøe / NTB (Torstein Boee/NTB)

– Ikke uttrykk for en fredelig handling

Lars Thorsen, leder i Sian, tar avstand fra påstanden om at han lar seg provosere av bønn under demonstrasjonene. Tvert imot ønsker han det velkomment, men ikke av den grunn Shaqura hadde som hensikt.

– Nei, jeg blir ikke irritert. Tvert imot synes jeg det er fint at de viser hvem de faktisk er. Bønn i det offentlige rom er en politisk maktdemonstrasjon, og det er ingen grunn til å påstå at dette er et uttrykk for en fredelig handling. Islamsk bønn er et symbol på hva som skjer i samfunnet vårt. Det burde vise at muslimer er mer påtrengende og frempå enn før. Det er ikke tilfeldig at man ikke så bønn på gata på 80-tallet, sier han, og legger til at han ikke fikk med seg bønnesamlingen i Sandefjord.

Informasjonsansvarlig for Islamsk råd Norge, Mustafa Mahmood sier at mange forstår ikke hvorfor muslimer provoseres av Koran-brenning da de ikke har forståelse for hva det ytrer. Koran-brenning må ikke forstås som en isolert "ytring", men må forstås i lys av hva som formidles, hvem som formidler og med hvilken intensjon. Koran-brenning blir et symbol på muslimhat i en tid hvor muslimer i flere deler av verden lider under stadig mer omfattende og aggressiv islamofobi. (IRN)

Blir rørt

Informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge, Mustafa Mahmood, sier at han blir utrolig rørt av videoen.

– Dette er et vakkert eksempel på hvordan man kan demonstrere mot hatgrupper som Sian på en fredelig måte. Shaqura trer fram som en fin rollemodell for andre muslimer og ikke minst ungdommer.

Shaqura vurdere også å ta med seg bønneteppet sitt til Drammen, 14. mai.

[ Flere hatefulle ytringer mot muslimer i sosiale medier de siste årene ]

Yousuf Gilani er leder for Muslimsk dialogforum og oppfordrer alle til å enten bli hjemme når Sian kommer til Drammen eller å vise en reaksjon som bevarer freden. (Helle Svanenik)

Lover å ikke brenne koranen

Leder for Muslimsk dialogforum, Yousuf Gilani, kaller videoen for et sterkt «statement« .

– Dette rører noe ved deg, om man er muslim eller ikke, sier han og legger til at han ønsker alle slike motreaksjoner velkomne i Drammen også.

– Om det er å be, dele ut roser, slik som vi gjorde i Drammen, eller snu ryggen til gode måter å vise sitt standpunkt på. Vold er ikke oss drammensere eller muslimer verdig, sier han.

Gilani har tidligere stått i bresjen for å få til en dialog mellom Sian og dialogforumet, og det skapte mange reaksjoner da han inviterte Sian til dialogmøte på biblioteket i 2020. Nå forteller han at Thorsen har lovet å ikke brenne koranen under neste demonstrasjon i Drammen.

Dette bekrefter Sian-lederen, men årsaken er ikke fordi dialogarbeidet har vært så vellykket, sier Thorsen. Han hevder at handlingen er et produkt av kritikk mot politiet, som griper inn eller begrenser deres ytringsfrihet.

– I Sandefjord skar politiet tidsrommet der vi skulle tale. Ingen del av statsmakten har noen med hvor mange timer vi taler. Da varslet vi i forkant at vi kom til å brenne koranen som respons. I Drammen har de både i år og i fjor oppført seg eksemplarisk, så det er ingen grunn til å protestere mot noe som helst.

– Ikke til hensikt å provosere

Ifølge Sian-lederen er ikke hensikten med koranbrenningen å oppvigle eller provosere.

– Hvorfor bruker dere et virkemiddel som opprører noen andre enn de dere ønsker å kritisere?

– Jeg skal være den første til å innrømme at tiltaket ikke treffer hundre prosent som det skal, men vi har ingen mer effektive tiltak.

– Mener du at det er helt tilfeldig at koranbrenningen opprører nettopp den gruppen mennesker dere er mest kritiske mot, altså at det utelukkende handler om kritikk mot politiet?

– Jeg vet at mediene liker å fremstille det som at vi gjør alt vi kan for å provosere muslimer, men det har ingenting med saken å gjøre.

– Uansett hensikt, så er konsekvensen at det fører til opprør og kaos. Er det heldig å bruke et virkemiddel som kan føre til at noen blir skadet, dersom dette ikke var hensikten?

– Finnes det en spire av tilbøyelighet til voldelig adferd, vil den uansett blir provosert av noe før eller senere, mener Thorsen.

[ Ti anmeldt etter Sian-demonstrasjon ]

Geir Oustorp, leder for forebyggende enhet ved Drammen politistasjon. sier at politiet setter inn flere tiltak. (Mina Ræge)

– Full respekt på at det er vanskelig

Seksjonsleder for forebyggende i Drammen politistasjonsdistrikt, Geir Oustorp forteller at sist Sian var i Drammen ble det innbrakt seks personer. Primært var dette personer under 18 år.

– Hvilke erfaringer tar dere med dere fra tidligere år?

– Politiet har gjort seg mange erfaringer fra sist år og sammen med kommunen har vi evaluert hva som var bra og særlig hva vi kan gjøre bedre med tanke på at det ble en voldsom aggresjon mot både Sian og politiet, sier han og legger til:

– Politiet forstår at de som blir krenket blir sinna og frustrerte, og da kan det kan være vanskelig å skille mellom det å beskytte et lovlig arrangement og en gruppe som Sian. Politiet gjør en jobb som vi er satt til og dette forsøker politiet å fortelle både i forkant og under arrangementet til de involverte parter. Men at dette kan være vanskelig å forstå, det har politiet full respekt for.

Politiet oppfordrer folk til å følge de anvisningene de får av politiet når de ankommer Strømsø torg.

[ Barn skal ha blitt truffet av tåregass under Sian-demonstrasjon ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen