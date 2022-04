Tre personer overfalt i Drammen

Klokka 1 natt til onsdag hadde en politipatrulje innbrakt en mann i 20-årene til politistasjonen i Drammen. En halvtime tidligere hadde politiet mottatt første melding om et overfall.

En mann som gikk tur med hunden sin, skal ha blitt hoppet på bakfra og tatt kvelertak på. Deretter skal gjerningspersonen ha forsøkt å kysse vedkommende på kinnet, før han løp fra stedet, forteller operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Mann med stein i hånd innbrakt

Politiet kjørte for å finne overfallsmannen da de fikk melding fra enda en person som hadde blitt angrepet. En halvtime etter første melding lokaliserte politiet den de først trodde var gjerningsmannen i Drammen sentrum.

– Han kom mot patruljen med en stein i hånden, skrev politiet.

Mannen overga seg til politiet umiddelbart, uten dramatikk. Operasjonslederen sier til NTB at det var «all mulig grunn til å tro» at personen som ble innbrakt var riktig person.

Annen mann pågrepet etter nytt overfall

I 2.40-tiden tvitret politiet at personen som var innbrakt, muligens ikke var rett gjerningsmann. Politiet hadde mottatt en melding om et overfall utenfor Esso Hauges gate og lette med flere patruljer etter en annen gjerningsperson.

Klokka 4.17 melder politiet at de har pågrepet rett gjerningsmann, og at han er kjent for lignende og andre forhold fra tidligere. Han ble pågrepet i sin bopel.

– Vi er veldig sikre på at vi har tatt riktig person, svarer Groth på spørsmål om politiet er sikre på at alle overfallene er utført av samme gjerningsperson.

Tre fornærmede

Politiet er kjent med at det er tre fornærmede, men ønsker å kontaktes av andre personer som eventuelt er utsatt for gjerningspersonens atferd i løpet av natten. Én person ble sendt til legevakten med lettere skader, ifølge VG. De to andre ble «lettere sjokkert», ifølge politiet.

Det opprettes sak på forholdet, og etterforskningen pågår for fullt.

Mannen som først ble satt i arrest er blitt dimittert, skriver VG.