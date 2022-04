En person bekreftet omkommet i boligbrann i Øvre Eiker

Nærmeste pårørende er blitt varslet.

Det var stor røykutvikling i boligen, skrev politiet klokka 18.46 onsdag kveld.

Det var drøye tjue minutter tidligere at nødetatene fikk melding om brannen i Vestfossen i Øvre Eiker kommune, og en person som hadde kommet seg ut av huset meldte til politiet at det fremdeles kunne befinne seg en person inne i huset. Den evakuerte personen har fått behandling for røykskader.

Klokka 19 var brannen blitt slukket, og brannvesenet drev med utlufting.

– Vi jobber med å finne brannårsaken. Det var stor røykutvikling der, men ikke noen særlig brann, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt.

Politiets krimteknikere skal arbeide på stedet framover.