Høyblokk-brannen i Drammen: Mange uten innboforsikring

Torsdag holdt Drammen kommune en pressekonferanse som følge av boligbrannen på Fjell i Drammen kvelden før. Brannen spredte seg raskt, og 160 beboere ble evakuert til skolen tvers over gata, før de som trengte får overnatte på et hotell i Asker. Toppetasjen som har størst skader har 14 leiligheter.

Grete Frøyland, styreleder i borettslaget, forteller at beboerne har hatt det tøft og usikkerheten er stor.

– Mange er bekymret for om de får tak i medisinene sine, andre forteller at alle pengene de eier er i leiligheten. En 90 år gammel dame fortalte meg at hun hadde gått trappene da brannalarmen gikk, for hun skulle neimen ikke dø i noen brann.

Saken fortsetter under bildet

[ Klær til ukrainske flyktninger gikk til brannofre ]

Flammene gikk rett gjennom brannskillet, og fikk utvikle seg raskt som følge av takkonstruksjon i papp og isopor og murvegger som skapte en slags brannlomme, opplyser politiet. (Hina Aslam)

Takker kommunen

Hun opplyser også om at borettslaget har leid inn vakthold utenfor blokka for at beboerne skal være trygge på at de gjenværende eiendelene deres er trygge. Politiet har også vakthold utenfor blokka, og løse takplater gjør det utfordrende å bevege seg inn og ut.

Ifølge brannvesenet skal det organiseres slik at beboerne kan komme inn og hente det de trenger som mest når det er trygt å gå inn i blokka.

Borettslagslederen berømmer kommunen for hjelpen beboerne har fått det siste døgnet. Mange har blitt evakuert til et hotell i Asker, mens andre ønsket å bo hos venner og familie.

– Arbeidet med informasjon og hjelp har vært helt fenomenalt. Vi er veldig takknemlige. Vi kan se på TV og lese om hjelpeapparater, men å oppleve det på kroppen er noe helt annet.

Saken fortsetter under bildet

Det tok mange timer før brannvesenet fikk kontroll på brannen i boligblokka. (Hina Aslam)

Uten innboforsikring

Borettslagslederen sier mange av beboerne er spesielt bekymret over at de mangler innboforsikring.

– Det er et problem at mange mangler innboforsikring. Det er helt tragisk, sier borettslagslederen.

Fremtind forsikrer selve bygningen som nå er skadet, og forteller at bygningsselskapet og innboselskapet bistår med leie til de som har behov for en mer varig boløsning enn hotell mens leilighetene renoveres.

– Så raskt vi kan bevege oss inn i bygningen vil vi sende inn takstmenn som kan vurdere hvor mye leilighetene er verdt i leieinntekter. Denne summen skal tildeles beboerne, slik de kan leie seg et annet sted å bo i tiden videre, sier Erik Gjellestad i Fremtind.

Han understreker at det er vanskelig å si når leilighetene kan begynne å renoveres før de har fått kartlagt hvor omfattende skadene er.

Nav Drammen har i løpet av torsdag morgen kartlagt 45 ledige boliger i Drammen som personer med et akutt behov kan flytte inn i, i tillegg til at mange frivillige har tilbudt å hjelpe til med mer langsiktig innkvartering.