Ukrainske flyktninger i Norge risikerer å bli skilt fra kjæledyrene sine

Så langt har det kommet noen få flyktninger fra Ukraina til Norge med kjæledyr, det bekrefter Mattilsynet. Hovedsakelig er dette hunder og katter.

Mattilsynet får nå mange henvendelser knyttet til regelverket om innreise med dyr til Norge fra Ukraina.

Det har fram til nå vært veldig strenge regler for innreise med kjæledyr fra Ukraina til Norge og andre land i EU og EØS. Dette er fordi Ukraina har enn annen dyrehelsestatus enn Norge, særlig når det gjelder rabies.

- Vi opprettholder en viss kontroll for å unngå at det kommer smittsomme og potensielt dødelige sykdommer, som rabies, til Norge, sier Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet. (Foto: Mattilsynet)

Innfører gratis karantene

Mattilsynet følger situasjonen tett og er forberedt på at det kan komme flere flyktninger med kjæledyr. De lemper derfor på flere av reglene og tilbyr karantene for dyr som ikke er vaksinert. Flyktninger slipper også å betale for prøvetaking og karantene.

– Mattilsynet skal kontrollere alle kjæledyr ved grensepassering til Norge. Hva som skjer videre, avhenger blant annet av om kjæledyrene er vaksinert mot rabies. Mattilsynet har allerede økt kapasitet på karanteneplasser, og vurderer behovet fortløpende, forteller Ole-Herman Tronerud, fagdirektør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Kathy Lie som er SV sin stortingsrepresentant fra Buskerud er glad for at Mattilsynet letter på regelverket, men samtidige er hun bekymret for hva karantene kan gjøre med kjæledyrene til ukrainske flyktninger. (Foto: Hina Aslam)

Risikere å være i karantene i flere måneder

Alle kjæledyr som er uvaksinerte ved ankomst, må holdes i karantene, hvor de vil bli vaksinert mot rabies. Etter vaksinasjonen må det gå 30 dager før en nødvendig blodprøve kan tas. Etter dato for blodprøven, og hvis resultatet er bra, må dyret være i karantene i ytterligere tre måneder. Det vil si at dyr som er uvaksinerte ved ankomst til Norge, må det være i karantene i minst fire måneder.

Stortingsrepresentant Kathy Lie (SV) fra Buskerud er veldig glad for at Mattilsynet er på banen. Hun har selv fire hunder og kunne aldri forlatt noen av dem.

– Landbruksministeren sier i dag at ingen dyr skal bli avlivet og at folk som flykter hit med kjæledyra sine skal få hjelp til vaksinering og karanteneopphold. Det er bra. Det er viktig for folk på flukt å kunne beholde sine kjære dyr, men det er også viktig å sikre at vi ikke får uønska sykdommer inn i dyrebestanden i Norge, sier hun.

Hun er likevel bekymret for den belastningen som kan bli påført dyret ved å være borte fra eieren sin.

– Det kan være en stor belastning og traumatiserende for dyret hvis de blir plassert i karantene i 3–4 måneder med bare fremmede rundt seg. Så det er viktig at eierne kan besøke dyret jevnlig og at dyret får tilfredsstillende aktivitet, sier hun og legger til at av hennes personlig erfaring vet hun hva det krever av aktivitet og hvor frustrerte dyra kan bli hvis de får for lite kontakt og aktivitet.

Mattilsynet sier at de ikke ønsker å holde dyrene atskilt fra eierne sine mer en nødvendig

– Vi ønsker ikke å skille dyrene fra eierne sine lenger enn det som er høyst nødvendig, og det vil i hvert enkelt tilfelle bli vurdert hvor raskt dyrene kan gjenforenes med sine eiere. Dette er en av mange problemstillinger vi jobber med å få løst, og hvor det kan komme tilpasninger etter hvert, sier Ole-Herman Tronerud.

Stortingsrepresentant Kathy Lie med sine egne hunder. (Foto: Privat)

Norge har en annen dyrehelsestatus

Flere land, som Romania, Polen, Ungarn og Slovakia har lettet på restriksjonene, slik at flyktninger med dyr får krysse grensene uten at alle kravene til forflytning av familiedyr er oppfylt. På spørsmålet om hvorfor Norge ikke kan gjøre det samme sier Mattilsynet at dette vil bli tilnærmet umulig å føre kontroll når flere hundre tusen mennesker er på flukt. Noe av disse landene har også en annen rabiesstatus enn vi har i Norge.

– Mattilsynet vil prøve å legge til rette for at flyktninger fra Ukraina skal kunne ta med seg familiedyrene sine, uten at dette skal medføre en risiko for spredning av dødelige sykdommer til mennesker og dyr i Norge. Vi er blant annet i dialog med andre nordiske land om disse problemstillingene, sier Tronerud.

Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland sier at karantene er helt nødvendig. (Foto: Dyrevernalliansen)

Mest bekymret for de etterlatte

Dyrevernalliansen roser Mattilsynet for å ta hensyn både til ukrainske og norske dyr i saken og påpeker at krig og flukt er forferdelig for alle involverte, og går også utover dyr.

Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, forteller at krigshandlinger kan være traumatiserende for dyr på mange måter, for eksempel på grunn av høye smell, utmattende flukt, og adskillelse fra eier eller flokkmedlemmer. Det er påregnelig at dyrene kan ha minner som påvirker dem, for eksempel ved at de får separasjonsangst eller blir redde i spesielle situasjoner.

– Det vil sikkert være ille for dyr å være i karantene i fire måneder, spesielt hvis de på forhånd har vært gjennom traumatiserende opplevelser som følge av krigen. Samtidig er karantene helt nødvendig for å hindre farlig smitte til norske dyr, og også til oss mennesker. Det er derfor ingen vei utenom karantene for disse dyrene, og det støtter vi Mattilsynet hundre prosent i, sier hun og legger til at vi må heller ikke glemme at de dyrene dette gjelder, egentlig er blant de aller heldigste. De er ikke blitt etterlatt alene i en krigssone, men har eiere som har valgt å ta dem med seg og har lyktes med å komme seg ut av landet.

– Vår største bekymring når det gjelder til dyrene i Ukraina, er alle som blir igjen. Det gjelder både forlatte kjæledyr og landbruksdyr. Noen vil forulykke eller bli skadet i eksplosjoner og lignende krigshandlinger, mange vil bli hjemløse, og mange vil sikkert lide og dø i fjøset fordi det ikke er noen til å ta seg av dem, sier hun.

Disse er de nye unntakene fra regelverket, slik at flyktninger fra Ukraina kan få med kjæledyrene sine inn i Norge:

Inntil videre gjelder følgende for personer som har flyktet fra Ukraina med kjæledyr (hund, katt og ilder):

Mattilsynet skal kontrollere alle kjæledyr ved grensepassering til Norge (veterinær tredjelandskontroll). Hvis det er mulig, så skal ankomst med dyr forhåndsvarsles til Mattilsynet.

Hvis rabies antistoff titerkontroll ikke er tatt tidligere, kan testen tas i Norge. Kjæledyret må være i karantene ved en karantenestasjon eller tilsvarende, inntil tilfredsstillende analysesvar foreligger. Deretter vil det bli gjort en individuell vurdering av muligheten for hjemmeisolat på kjent adresse.

Hvis hunder ikke er behandlet (av veterinær) mot bendelorm 1–5 dager før innreise til Norge, må de behandles snarest mulig etter innreise. All avføring må samles opp og kastes i restavfall i minimum 5 dager etter grensepassering.

Dersom dyret ikke er ID-merket på forhånd, må det gjøres av veterinær.

Alle kjæledyr som er uvaksinerte ved ankomst, må holdes i karantene, hvor de vil bli vaksinert mot rabies.

Disse lettelsene gjelder kun katt, hund og ilder. Mattilsynet vurderer fortløpende om lettelsene kommer til å gjelde andre dyr også etter hvert.

