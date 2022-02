Ole Martin og André kjøpte gammel kirke: – Noen mener vi ikke passer inn

Hvem: Ole Martin Thorshaug Kristiansen (26)

Hvorfor: Har sammen med forloveden André Martins kjøpt en gammel trekirke på Akkerhaugen i Telemark – som bolig

Ole Martin Thorshaug Kristiansen (26). (Privat)

Hva var reaksjonen fra venner og kjente da de hørte om at dere hadde kjøpt en kirke?

– Folk som kjenner meg er ikke akkurat sjokkert. De vet at vi liker å holde på med prosjekter, og de fleste synes at dette er morsomt. Men så er det også noen som blir sjokkerte og er negative, som at «dette hadde vi ikke trodd».

Hva er det som ikke faller i god jord hos noen?

– Vi får en del tilbakemeldinger, og i kommentarfeltet er det noen som er kritiske til at dette tross alt er en kirke, ikke en bolig og at vi ikke passer inn der. Men jeg har vokst opp som homofil i Distrikts-Norge og blitt hardhuda. Så jeg tar mine egne avgjørelser.

– Men jeg må legge til at for hver stygge kommentar på Instagram, så får vi 100 fine!

Men hvordan fikk dere ideen til å kjøpe en kirke?

– Vi så den på Finn.no og syntes det var et spennende prosjekt. Vi måtte kikke på Google Maps hvor den lå, for ingen av oss hadde vært på Akkerhaugen før. Da vi kom dit var det som å komme til en skikkelig perle. At vi hadde mulighet til å kjøpe dette, var jo helt utrolig. Vi hadde vært innesperra i 10 dager i leiligheten med koronasmitte, og vi ønsket å komme oss ut derfra. Jeg tror at når man er så syk, så opplever man at livet er for kort til ikke å følge drømmene sine.

Var det selve bygget som fascinerte mest eller at det faktisk var en kirke?

– Bygget. Det er enkelt med gotiske vinduer og dører og noen fine detaljer. Bygningen er veldig monumental, og man får den der wow-følelsen. Det er flere gamle bygninger rundt som har blitt omgjort til boliger, som den gamle skolen og en gammel bank. Det var et lite samfunn langs Telemarkskanalen. Mange fryktet at en eiendomsmegler ville rive kirken og bygge rekkehus.

Når ble den lagt ned som kirke?

– I 2020, og den ble bygget i 1920. Det foregikk religiøs aktivitet der i nøyaktig 100 år, det er litt gøy å tenke på.

Hva er dere opptatt av når dere restaurerer, skal for eksempel prekestolen få bli?

– Vi tenker å ta vare på mange av de originale detaljene, og bevare det som viser at det har vært en kirke. Som de gotiske vinduene og dører og den gamle Ulefoss-ovnen. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn tok med seg benker og andre ting, så kirken var helt tom da vi overtok. Men vi drar rundt i Europa for å samle gamle ting og antikviteter som vi kan fylle huset med. I en bruktbutikk i Bø fant vi et portrett av sognepresten.

Hvordan har dere gått fram når dere restaurerer og pusser opp, er det noe dere kan gjøre selv?

– Ja, vi er begge veldig interessert i gamle bygninger og en del kan vi gjøre selv. Og så må vi ha hjelp av fagfolk som for eksempel med å legge inn vann og kloakk. Vi er dessuten opptatt av å lære ting underveis.

Hvordan er det å tenke på alt som kirken har rommet; dåp, bryllup og begravelser?

– Vi føler en god energi der, men kanskje vi skal ta med oss Lilli Bendriss og få renska litt opp likevel.

Når flytter dere inn?

– Mest sannsynlig i 2023, men det er mye som skal til, og vi er fremdeles i startgropa. Nå skal vi snart bygge bad og kjøkken.

Nytt liv i gammel kirke. Ole Martin og André flytter inn i kirken til neste år. Hovedrommet har fått møbler fra antikvitetsbutikker rundt om i Europa. Alt interiør var borte da paret overtok. (privat)

Hva har vært den største utfordringen med å skulle sette i stand bygningen?

– Dimensjonene! Det er en helt annen størrelse enn et vanlig hus – med 3,5 meter under taket og 100 kvadratmeter oppholdsrom. Men jeg er kanskje riktig dimensjonert for huset med mine to meter, hehe.

Har du et råd å komme med til andre som tenker å kjøpe en gammel bygning som bolig?

– Følg oss på Instagram @2gays1church og bli med på reisen vår. Der får de se våre opp- og nedturer.

Så til spaltens faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Pride and Prejudice» av Jane Austen.

Hvem er din barndomshelt?»

– Toppen Bech og Finn Schjøll, de var banebrytere i Norge med alt de gjorde.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Jeg er selvfølgelig for alt av rettigheter med hensyn til LGBTQ. Og imot de høye strømprisene.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med Erna Solberg – hun er både en fantastisk leder og utrolig morsom.

