Anne (23) leter etter faren hun aldri har møtt: – Jeg ønsker bare å vite hvem han er

September 1997:

Monica er 19 år og bor i Oslo. En kveld reiser hun og venninnen til Drammen, for å bli kjent med byens uteliv.

På utestedet Børs´n Music Bar får en høy kar med lyst hår og blå øyne oppmerksomheten hennes. De er unge, glade og tilbringer kvelden sammen.

Da Monica utpå natten sier at hun må dra, begynner den unge mannen å gråte, og vil gjerne ha telefonnummeret hennes. Men Monica har ikke mobiltelefon, og de to holder ikke kontakten.

Mannen får aldri vite at datteren hans ni måneder senere kommer til verden.

Dette bildet ble tatt kvelden Monica (til venstre) møtte mannen som skulle bli den biologiske faren til datteren hennes. (Privat)

Jakten på en ukjent far

11. februar 2022:

Anne Serine Fjeldtvedt er 23 år og sitter foran laptopen. Hele livet har hun lurt på hvem faren kan være. Moren har fortalt henne alt hun vet, men det er ikke mye å gå på for å finne faren. Etter mye vurdering frem og tilbake, har Anne bestemt seg for å få svar. Hun flytter musepekeren til «publiser» og trykker.

I innlegget hun publiserte i drammensrelevante Facebook-grupper skriver hun blant annet:

«I alle år har jeg sårt ønsket å finne min biologiske far. Jeg har aldri møtt ham, og vet svært lite om ham. (...) Jeg håper virkelig dere kan hjelpe meg med å dele dette innlegget, slik det kanskje når frem til noen som vet».

Mamma Monica med lille Anne. Kanskje kan dette fotografiet bidra til at Annes biologiske far kjenner igjen Monica som han traff på et utested i Drammen. (privat)

«Du har jo ingen far»

Anne ble født i 1998, og er vokst opp i Bergen. Fra hun var ganske ung har hun hatt lyst til å finne sin biologiske far.

– Jeg har savnet en far, selv om jeg har hatt en stefar. Det blir liksom ikke helt det samme, sier Anne og legger til;

– Samtidig vet jeg jo ikke hvordan det er å ha en far, så på den måten vet jeg egentlig ikke helt hva jeg savner.

Barneskolen var litt vanskelig og tøff. Det hendte at Anne fikk noen kommentarer, som «du har jo ingen far». Det tok hun til seg.

– Men da sa min mor at hun skulle bli med meg og finne ham når jeg ble eldre. Hun har vært helt fantastisk, og har tatt vare på meg og vært åpen hele veien, sier Anne, som mener barn forstår mye mer enn man tror. Derfor er det viktig å være åpen og ærlig med dem.

Monica, Annes mamma, omtrent som hun så ut i 1997, da hun traff en kjekk, blond kar på et utested i Drammen. Kanskje han kjenner henne igjen, undrer Anne. Monica snakket bergensdialekt. (privat)

Har fått flere tips

Etter at Drammens Tidende omtalte saken, har hun fått flere tips, men uten de store resultatene. Hun har vist frem flere menn som tipserne mener kan være faren hennes, men nye fotoer skaper utfordringer.

– Det er vanskelig å kjenne igjen et ansikt hvis fotoet er tatt nå. De som tipser, burde prøve å finne gamle bilder av vedkommende, så det hadde vært lettere for min mor å kjenne ham igjen.

Anne forteller at hun også er i kontakt med en slektsforsker, som skal hjelpe henne videre.

– Både moren min og jeg skal ta en DNA-test.

Ingen forpliktelser

Moren husker at mannen snakket østlandsdialekt, og studerte eller tok noen fag i Oslo. Han var trolig rundt tre år eldre enn moren, men dette er en antakelse ut fra det moren husker.

Anne er veldig klar på at om faren hennes skulle se etterlysningene, må han ikke føle på forpliktelser av noe som helst slag.

– Jeg ønsker bare å vite hvem han er, og selvfølgelig er jo drømmen å ha ham i livet mitt. Men hvis han ikke kan eller ønsker det, så forstår jeg det, sier hun.

– Han må heller ikke tro at han må binde seg til å ha kontakt, sier Anne som legger til at han selvfølgelig heller ikke «må stå fram» i mediene, slik hun nå gjør for å prøve å finne ham.

Hun håper tips vil føre fram, og at faren snart vil dukke opp. Og hvis han gjør det, presiserer Anne at han skal slippe å «ta igjen» for 23 år.

– Han skal få starte herfra.

De siste dagene har Anne Serine Fjeldtvedt mottatt hauger av hilsener fra folk som ønsker å hjelpe henne med å finne sin biologiske far. (Privat)