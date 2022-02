Vararepresentant på Stortinget: – Jeg har tjent like mye på tre dager som mine medstudenter lever på i løpet av en måned

Vararepresentant og student Aram Karim (21) fra Tønsberg måtte på kort varsel troppe opp på Stortinget da stortingsrepresentant Grete Wold (SV) ikke kunne stille opp på grunn av sykdom.

– Jeg har møtt som vara i tre dager nå, og på de tre dagene har jeg tjent nesten like mye som det mine medstudenter lever på i løpet av en hel måned, sa han fra talerstolen på torsdag, da representantene på Stortinget diskuterte egen lønn.

Han reagerer også på prisene i kantinen til Stortinget.

Jeg frykter at vedtaket vil skape enda mer politikerforakt enn det vi ser i dag. — Aram Karim (SV), vararepresentant på Storinget

– Det er billigere å kjøpe mat i kantinen på Stortinget enn det er å kjøpe mat på universitetet, sier han. Karim studerer administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet ved OsloMet.

Han har også fått reisen sin til Stortinget dekket og tilgang til gratis parkering.

– Dette på tross av at årslønnen til stortingsrepresentanter er sju ganger høyere enn det jeg klarer meg med som student på et år, forteller han.

Vedtok å øke egen godtgjørelse

Siden 2019 har stortingsrepresentantene hatt en årlig godtgjørelse på 987.997 kroner. Selv er Karim vant til å klare seg med 126.357 kroner i året, slik mange studenter gjør.

På torsdag vedtok Stortinget å øke godtgjørelsen til stortingsrepresentantene.

Det er for tidlig å si hvor stor økningen blir, men sannsynligvis vil godtgjørelsen nå passere én million.

– Det er drøyt, og er frykter at vedtaket vil skape enda mer politikerforakt enn det vi ser i dag, sier han.

[ Vil ha lønnsøkning på Stortinget: – Flere representanter føler seg mistenkeliggjort ]

Vil redusere med flere hundre tusen kroner

De færreste kan bestemme selv hvor mye de skal tjene, men det kan stortingsrepresentanter. Derfor er det ifølge Karim ekstra viktig for stortingsrepresentanter å være varsomme.

– Stortinget bør være veldig varsomme med å bruke den makten vi har til å gjøre livet enklere for oss selv, samtidig som det er så mange utfordringer der ute, som strømkrise og barnefattigdom. For hva sier det egentlig om vanlige folks inntekter når de som setter ytelsene ikke greier å leve på like mye selv?

Selv om politikerne nå har vedtatt å øke egen godtgjørelse, mener Karim at lønnen til stortingsrepresentanter bør reduseres kraftig, gjerne med et par hundre tusen kroner.

– Det å øke politikerlønningene til det punktet hvor vi tjener mer enn en million kroner i året er en dårlig idé, men det er en enda dårligere idé når bakteppet er to år med pandemi der mange nordmenn har levd under stor økonomisk usikkerhet.

---

Fakta: Aram Karim

Startet sin politisk karriere i 2017.

Har siden vært fylkesleder for Vestfold og Telemark SU, landsstyrerepresentant for SU nasjonalt, og leder for Tønsberg SV.

Nå sitter han i fylkesstyret til Vestfold og Telemark SV som internasjonal leder.

---

Må komme nærmere velgerne

Flere i debatten mener det er rettferdig at stortingsrepresentanter skal ha samme lønnsøkning som den offentlig sektor har hatt.

– Men forskjellen er at fire prosent økning av det en stortingsrepresentant tjener, er rett under 40 000 kr, mens fire prosent økning av studiestøtten er 5.000 kr. Det utgjør altså åtte ganger større økning i kroner og øre, sier han.

– Å være stortingsrepresentant krever jo en del, bør ikke lønnen tilsvare ansvaret?

– Jo, det er nettopp det den bør, og derfor bør den senkes. Det er åpenbart et stort ansvar å være stortingsrepresentant, men det er også et stort privilegium med mange goder og man har fått en stor tillit av folket. I tillegg bør politikere kjenne selv på hvordan det er å ha en økonomi som er noenlunde lik det vanlige folk har, mener han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen