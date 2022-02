Nå skal influenserne ta større ansvar for det de formidler: – Sier nei til nesten alt

At influensere på sosiale medier har en enorm påvirkningskraft på våre kjøpevaner, er ikke noe nytt. Innlegg der det vises fram freshe antrekk, nye dagligvareprodukter eller den et nytt sminkeprodukt, med bildeteksten #sponsainnlegg har blitt en fast del av hverdagen vår på sosiale medier.

Influenserne får flerfoldige tusenlapper for å inspirere og motivere forbrukere til å endre handlevanene sine gjennom å fremme produkter.

– Influensere har fått et dårlig rykte, sier kokebokforfatter, influenser og vegetarentusiast Hanne-Lene Dahlgren.

– Inntrykket mange sitter igjen med er at de bare er opptatt av å promotere lipgloss og Botox. Men mange influensere har en fantastisk formidlingsevne som folk lytter til. De ønsker å bidra til å skape en bedre og grønnere fremtid.

[ Dette er Hanne-Lenes vegetariske høstfavoritter ]

Hanne-Lene Dahlgren og resten av Team Tomorrow er stolte av å utfordre bransjen til å stå opp for noe. – Vi vet ikke om noen saker som er så viktige å stå opp for som det grønne skiftet, forbrukersamfunnet vil måtte endre seg totalt de neste årene, og vi ønsker å være med å vise vei. (Emma Huisman Moskvil)

Skal påvirke oss til å ta gode forbrukervalg

Sammen med Nikolai Kaatorp Mathisen har vegetarprofilen nylig startet profilbyrået, eller influenserbyrået, Team Tomorrow, som har satt seg som mål å inspirere og engasjere forbrukere til en mer bærekraftig livsstil. Dette gjør de ved å «signere» kjente influensere som forplikter seg til å kun fremme produkter som er et mer bærekraftig alternativ.

Influenserne forplikter seg blant annet til å takke nei til å promotere fast fashion, industrielt kjøtt uten merkeordninger, kredittselskaper og bettingselskaper.

Allerede har teamet signert avtaler med ni kjente influensere, som kokebokforfatter Linda Stuhaug, matinfluenser Emilie Voe Nereng og Karen Elene Thorsen, som står bak profilen Fattigstudent.

– Innboksen min er full av influensere som har lyst til å si nei til produkter de blir bedt om å promotere, men de vet ikke hvordan de skal navigere mellom hva som er gode og klimavennlige alternativer. Selv om det står frittgående kylling, trenger man god innsikt i bransjen for å forstå at det kan bety frittgående kylling inni et bur. Og det er her vi kommer inn.

Kokebokforfatter og influenser Linda Stuhaug skal påvirke sine 170.000 følgere til å ta mer bærekraftige forbruksvalg:

Når ut til en million nordmenn

– Til sammen når influenserne som er en del av teamet vårt ut til over en million nordmenn ukentlig med våre poster i sosiale medier, og det er den påvirkningskraften vi ønsker å bruke til noe vi kan være stolte av, også i 2050.

Dahlgren er allerede kjent for mange med sin vegetarentusiasme, og har skrevet to bøker om vegetarisk og plantebasert mat. I bøkene snakker hun til dem som vil spise grønnere oftere, men som ikke nødvendigvis vil bli vegetarianere.

Hanne-Lene Dahlgren jobber også selv som influenser med over 55.000 følgere på Instagram. I tillegg ble hun kåret til «Årets Formidler av mat» i 2021, og hun vant Vixen-prisen for «Årets Bærekraftprofil», og er kåret til en av Norges lederstjerner under 40 av Kapital, også det i 2021. Kokebøkene har solgt over 100.000 eksemplarer.

For å hjelpe influenserne til å navigere seg fram til produkter de trygt kan fremme til følgerne sine, har Team Tomorrow kjente samarbeidspartnere, som Framtiden i våre hender, Dyrevernsalliansen eller klimabyrået Footprint.

– Ved at flere influensere for eksempel tar et standpunkt mot kjøtt-, fisk- og meieriprodukter som kommer fra dyr som ikke har hatt det bra nok, så vil vi også flytte fokuset til forbrukeren. Når en av våre influensere legger ut en kyllingsalat i samarbeid med en merkevare fremover, så kan du være helt sikker på at den kyllingen har «grønt lys» av Dyrevernsalliansen.

[ Selvutnevnt vaskekjerring og gründer av økologisk såpeserie, Caroline Heyerdahl, gir vasketips. ]

– Vi ønsker å sette i gang noe som kan endre en bransje, så vi igjen kan endre et folk, sier kokebokforfatter, vegetarentusiast og influencer, Hanne-Lene Dahlgren. (Emma Huisman Moskvil)

---

Team Tomorrow

● Ble startet i februar 2022 av Hanne-Lene Dahlgren og Nikolai Kaarup Mathisen.

● Grønt influenserbyrå som skal inspirere til mer bærekraftige valg gjennom å fremme positive merkevarer og produkter.

● Ni profiler med fra start: Karen Elene Thorsen (@fattig.student), Emilie Voe Nereng (@emilienutrition) Ingrid Bergtun (@ingridbergtun) Linda Stuhaug (@lindastuhaug), Maria A. Østhassel (@psyktdeg), Jenny Bolle (@eatmoreplants.no), Kristoffer Tvilde (@krisslovesfood), Marie Thrane (@middagfor25kr) og gründeren selv Hanne-Lene Dahlgren (@hannelenesvegetar).

● Har utviklet en egen standard som rettesnor for alle samarbeid med profiler og merkevarer.

● Bruker Grønnvaskingsplakaten som rettesnor og Framtiden i våre hender samt klimabyrået Footprint som rådgivere

Team Tomorrows guide til bærekraftige valg

● SPIS mer plantebasert

● Gjenbruk mer

● Kjøp varer som varer

● Velg produkter fra produsenter som har tydelige mål på bærekraft, og som har tatt aktive grep for å gjøre sin forretningsmodell bærekraftig og i tråd med målene i Parisavtalen

● Still spørsmål, krev åpenhet om produksjonsforhold, menneskerettigheter og dyrevelferd, utslipp og miljøbelastning

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen