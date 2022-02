Jegerlag fant innvoller i skogen – nå må tre menn i fengsel

Det var vinteren 2020 at politiet fikk en anmeldes etter mistanke om at det foregikk ulovlig elgjakt i Kongsberg.

Mistanken kom etter at et jaktlag hadde funnet innvoller fra to elger som de ikke selv hadde skutt.

Politiet startet etterforskningen og reiste i den forbindelse til en privat adresse. Der fant de en rekke elghoder utenfor en garasje. I garasjen kunne politiet også se at det hang elgskrotter til mørning.

Tre brødre og en kvinne ble pågrepet og 14. januar ble de dømt i Buskerud tingrett.

De fire hadde lov til å skyte til sammen åtte elgkalver i løpet av høsten 2020. I tillegg kunne det skytes på hjort, men de skjøt blant annet elgokse og elgku. Elgene de skjøt tilsvarte totalt rundt 827 kilo kjøtt.

Ingen av brødrene hadde bæretillatelsen for våpen, men en av de fikk låne skytevåpen fra kvinnen som også er dømt.

[ Bøllete kunder og dårlig oppførsel: Blir du frekk og ufyselig når du går over dørstokken på butikken? ]

Må ut med store summer

Alle de fire tiltalte innrømmet i retten at kjøttet skulle deles likt og de erkjente derfor ansvar for sin del av erstatningskravet.

Samlet totalverdi av kjøttet ble ifølge retten 75.000 kroner. Nå må alle fire betale erstatning til Viltfondet på 50.000 kroner og 14.240 kroner til Kongsberg kommune.

[ Folk kalte nazist-morfaren hans ond – Det ville Peter motbevise (+) ]

Dømt til fengsel

De tre mennene har vært straffedømt flere ganger tidligere, mens kvinnen har aldri blitt straffedømt før.

I tillegg kom retten fram til at de tre mennene skal få 90 dagers fengsel, der 45 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år, mens retten mente at kvinnen har hatt en mindre aktiv rolle, siden hun selv ikke har skutt noen av dyrene.

Derfor ble straffen satt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, og 10.000 kroner i bot.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen